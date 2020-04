Les Algériens et Algériennes sont créatifs. L'affirmation paraît désuète au vu de la mal-vie qui ronge notre jeunesse. Certains n'ont jamais accepté la fatalité. Des métiers temporaires pullulent. Ainsi et à chaque Ramadhan, les villes, du moins les principales, grouillent de monde. Les marchés informels reviennent en force et les trottoirs sont squattés sous l'oeil passif des responsables concernés qui laissent faire. à Bouira, les lieux les plus fréquentés de jour comme de nuit sont envahis par des commerçants conjoncturels. Les vendeurs de galette, de diouls, de kalb Ellouz, de beignets... et toutes sortes de gâteaux-maison se multiplient. Devant la passivité des autorités, certains ont alors élargi les étals pour occuper complètement les passages comme c'est le cas autour des mosquées et des marchés de la ville de Bouira. L'autre nouveau phénomène reste l'âge des vendeurs. De petits enfants installent une caisse à légumes et vendent de la galette-maison. Ces vendeurs savent à peine compter et rendre la monnaie, une autre preuve de l'échec de l'école algérienne. Une autre activité bat son plein.

La mendicité prend des proportions alarmantes. Si certains quémandeurs sont réellement dans le besoin, d'autres, et particulièrement des Algériens, abusent de la sensibilité des passants pour gagner facilement de l'argent. Des réseaux entiers existent et gèrent le phénomène. Aussi, il n'est pas du tout étonnant d'entendre ca et là la découverte d'un trésor sous la tête d'une femme ou d'un homme ayant décédé, supposé être dans le dénumenet complet. Les familles syriennes sont dans leur majorité organisées en groupes bien nantis.

«Nous avons dépensé notre argent dans les locations croyant que le conflit ne pouvait pas dépasser les six mois. Pris au piège causé par la longueur dans le temps, nous sommes réduits à quémander.

Du miel et des framboises On ne le fait pas avec plaisir» nous confiera un réfugié qui s'est installé à Bouira où il compte de la famille. Tout dernièrement un groupe de jeunes filles propose de nettoyer les cages d'escaliers moyennant 50 DA par habitant.

Cette idée ingénieuse trouve son essor, surtout que les propriétés collectives jadis entretenues par l'Opgi sont délaissées et la propreté n'est plus une priorité. Certains qui viennent des régions voisines proposent par exemple des framboises sauvages, du miel de forêt... L'autre phénomène qui prend des proportions en ce mois sacré reste celui de la mendicité. Un moyen de subsistance pour certains, une fonction pour d'autres, quémander se fait des ailes en ce mois. Les techniques les plus ingénieuses sont utilisées pour soustraire quelques dinars aux passants. Le recours aux petits enfants, la technique du voyageur resté en panne, du malade qui n'a pas de quoi payer son traitement, de celui qui vous connaît ou croit vous connaître et qui a grand besoin de 200 DA pour acheter sa pompe d'asthme...la nouveauté dans ces pratiques est celle utilisée par certaines personnes.

La technique consiste à poser un petit CV sur chaque table d'un café, sans mot dire puis revenir quelques minutes après pour reprendre les bouts de papier avec les pièces posées dessus. Tout le monde aura aussi remarqué la forte présence des subsahariens jusque-là planqués dans les villages situés sur l'axe de la RN5 et qui ont rejoint le chef-lieu à la faveur de l'ouverture des restaurants errahma et à l'animation intense autour des mosquées en ce mois de piété. La difficulté demeure l'âge de plus en plus jeune de ces bandes de mendiants qui, quelquefois deviennent un danger pour des enfants algériens qui les taquinent inconsciemment.

Une activité lucrative

La mendicité est une activité professionnelle pour nos «tziganes» locaux, plus communément désignés par «B'ni Addès». Plusieurs familles venues de l'Ouest du pays, la wilaya de Relizane plus précisément au regard des immatriculations de leurs voitures, ont élu domicile aux abords de l'oued Hous, dans des tentes de fortune, dans une saleté sans égale, au milieu des eaux usées sous le regard complaisant des autorités qui ont pu constater de visu cette situation lors des opérations de recherche du défunt pompier Achour Mohamed il y a maintenant deux années. Les femmes et les jeunes filles font les points les plus fréquentés toute la journée. Le mec, souvent proxénète, lui, coule une vie douce en percevant la recette le soir pour ensuite partir dépenser son butin ailleurs dans les bars et cabarets du littoral. Pour les plus initiés, parmi ces déclassés, le trafic sous toutes ses formes existe.

Ces spécialistes de la vie facile n'hésitent devant rien pour vous soutirer quelques sous. On parle même de réseau de prostitution dûment organisé dans ces milieux. Les filles qui, la journée se couvrent de hidjabs pour vous prier de les aider, mettent leurs fuseaux collants avant d'aller danser, jouer aux allumeuses le soir dans les lieux huppés du bord de mer. Une troisième catégorie de mendiants prend de l'ampleur. Quand vous êtes dans un cabinet médical, attendant votre tour, viendra vous voir une dame ou un monsieur avec une ordonnance et vous demandera de l'aider à payer des analyses ou à acheter un médicament. Le problème est que cette même personne passe quotidiennement dans la totalité des cabinets médicaux pour le même motif. Certains poussent le bouchon jusqu'à l'extrême. Ils se font accompagner par des enfants qu'ils utilisent comme pièce à conviction. Pour leur venir en aide, il ne faut plus donner de l'argent à ceux qui ne méritent pas. Il faut surtout adhérer aux associations caritatives qui font un excellent travail sur ce plan. Bien avant le Ramadhan, ces associations ont mené un long travail de collecte de denrées alimentaires qu'elles ont distribuées aux plus méritants. Avant l'Aïd, ces associations ont besoin de nous tous. Conscients qu'il y a encore d'autres dépenses à consentir dès la fin du mois sacré, avec l'Aïd, la reprise scolaire et sociale, les Bouiris ont débuté un mois de ramadhan pas comme les autres, mais en ayant un regard permanent sur le budget. Bon Ramadhan pour le peuple algérien!