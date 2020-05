Le wali de Annaba, Djamel Eddine, Berrimi vient de prendre la décision de fermer plusieurs commerces rouverts dernièrement dans le cadre de la décision gouvernementale de déconfinement partiel, prise au profit de certains commerçants au cours de ce mois de Ramadan, vient d'indiquer un communiqué émanant du wali de Annaba. La décision est intervenue juste après la sortie du commis de l'Etat, dans les marchés de la ville, pour s'enquérir de la satiation sanitaire, prévalant à Annaba et surtout sensibiliser contre le Covid-19. Un déplacement qui ne l'a pas empêché de remarquer le relâchement dans l'observation des mesures préventives aussi bien par les citoyens que par les commerçants. Décevantes furent les scènes de bousculades constatées devant les commerces d'habillements, de chaussures et de confiseries entre autres. Depuis la réouverture de certains commerces, la semaine écoulée, les ménages s'adonnent à leurs emplettes ramadhanesques, sans aucun égard au contexte délicat de la situation sanitaire. Un état d'esprit témoignant malheureusement de l'inconscience et de l'insouciance d'une large frange de la population. De l'avis de plusieurs personnes, ces gens qui se bousculent dans les rues et aux portes des commerces, «Elles ne semblent craindre ni pour leur vie ni pour celle des autres», ont dénoncé des citoyens. Face à cette irresponsabilité, certains commerçants ont interdit l'accès à leurs magasins, usant de barrières devant l'entrée, avec obligation du respect de la distanciation. Sauf que cela reste insuffisant, au vu du nombre de clients et de commerçants qui ne prennent pas les dispositions adéquates en matière de prévention. La conséquence fut l'augmentation du nombre de personnes infectées par le Covid-19 à Annaba, à 67 cas. Ainsi, depuis la réouverture de certains commerces, les mesures y afférentes n'ont pas été respectées. Plus des 60% des personnes, entre clients et commerçants, à Annaba, manquent de respect aux gestes de protection contre la propagation de la pandémie. Les uns ont pris d'assaut les commerces en s'entassant dans les magasins et points de vente sans masques de protection et sans respect de la distanciation sociale, les autres, les commerces en l'occurrence, sans barrière, ni gants, sont devenus un «foyer» de danger. Cette indiscipline quant au non-respect des mesures de protection et de prévention contre le coronavirus, expose les populations aux dangers de la contamination. Situation ne laissant aucune alternative au wali de Annaba, sauf de décider de suspendre l'activité commerciale des salons de coiffure, les magasins de vente de vêtements et de chaussures, comme souligné dans le même communiqué. Sont également concernés par cette décision de fermeture, selon le document, dont nous détenons une copie, les magasins de vente de confiseries et de gâteaux traditionnels, ainsi que les magasins de produits cosmétiques et électroménagers entre autres. Rappelons que le wali de Annaba n'a eu recours à cette décision qu'après avoir constaté que, même ses instructions quant à l'application des précautions sanitaires et l'observation des règles d'hygiène, à savoir port de masque, bac de stérilisation et limitation du temps de présence à l'intérieur du local à 2 ou 3 personnes, n'ont pas été appliquées, tant par les clients que par les commerçants. Des mesures dont la négligence et l'absence ont été à l'origine du retour à la case départ, à savoir la fermeture des commerces, sauf ceux de l'approvisionnement en matière de consommation. Entre la satisfaction des commerçants et les craintes sanitaires, le wali de Annaba semble avoir opté pour l'intérêt de la santé publique de ses administrés. Une sage décision qui s'inscrit dans l'application des directives du président de la République, du Premier ministre, qui placent la santé des Algériens avant tout.