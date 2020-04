Le taux de cas de Covid-19 a atteint une phase inquiétante à Constantine, qui a enregistré durant les trois derniers jours une importante hausse. Pas moins de 154 cas ont été comptabilisés dont six mardi soir. Devant cette situation inquiétante, les autorités locales et les membres de la commission de suivi de l'évolution de l'épidémie ont dû réagir par une réunion avec le chef de l'exécutif pour éventuellement mettre en place des mécanismes afin de freiner le développement de la pandémie dans une ville dont les habitants semblent avoir un comportement suicidaire. Ainsi, il a été décidé d'interdire aux familles d'occuper les espaces verts de Djebel El Ouahch et El Maridj. Des espaces où les citoyens trouvent un peu de tranquillité en temps normal, mais devenus désormais un danger pour la santé publique.

Autre mesure décidée par les autorités locales est l'ouverture de l'hôpital Didouche. Mourad anciennement un hôpital militaire. Mais pas seulement, il a été question aussi de transférer les dialysés atteints du Covid-19 depuis la clinique Daksi vers le Centre hospitalo-universitaire Ben Badis. La rencontre s'est également soldée par la mise en oeuvre de moyens consistants pour poursuivre les campagnes de sensibilisation pour informer la population sur les risques majeurs du Covid-19 et en même temps lancer un appel à l'égard des commerçants pour les masques et l'usage du gel désinfectant aux entrées de leurs locaux. à noter que la population à Constantine prend avec légèreté la propagation de ce virus.

Par inconscience, ou ignorance, les citoyens mettent leurs vies et celles des autres en danger.

Constantine est classée juste après Blida, Alger et Oran et n'est pas loin d'être qualifiée comme étant le nouveau foyer du Covid-19.