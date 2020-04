Le ministère du Commerce a fixé les conditions à satisfaire pour la reprise de certaines activités commerciales, dans le cadre des mesures fraîchement prises par le gouvernement afin d'atténuer les effets de la crise sanitaire sur les plans économique et social.

C'est ce qui ressort d'une note publiée par le département de Kamel Rezig et qui semble mobiliser les associations de défense des consommateurs.

On retiendra dans le document rendu public, sept conditions qui été fixées pour les salons de coiffure. Il est question de l'utilisation obligatoire des masques pour les coiffeurs et leurs clients, la prise en charge de deux clients uniquement dans le salon, la prise de RDV par téléphone, la fermeture des portes du local pendant le travail, la désinfection du salon et des outils de coiffure. Ce sont là autant de mesures qui sont censées être réunies pour la reprise de l'activité de coiffeur, selon les termes du communiqué du ministère du Commerce. Pour les commerces de vêtements et de chaussures, l'exigence de trois clients est rééditée. Cela en sus de la désinfection des chaussures des clients à l'entrée du magasin et l'utilisation d'un thermomètre pour mesurer la température des clients. Et, cela va de soi, le respect de la distanciation sociale et l'obligation du port du masque pour les vendeurs et les clients.

Quant aux services de taxis urbains, le ministère a exigé une prise en charge de deux clients maximum, la désinfection et le nettoyage quotidien du véhicule, l'obligation du port du masque et la stérilisation de la monnaie avec de l'eau de Javel.

Des agents des services commerciaux seront mobilisés pour veiller au respect des conditions et mesures de prévention que les commerçants doivent impérativement observer. Il convient de rappeler que la violation de ces conditions conduira à la fermeture du local commercial.

Toutes ces mesures, qui ne sauraient être efficaces sans la bonne volonté des citoyens, ont pour objectif de limiter au maximum la propagation du Covid-19. Dans le fond, la réouverture des magasins montre une prise de conscience du gouvernement de l'urgence économique et sociale qui impose un retour à l'activité commerciale.