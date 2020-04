«L’Algérie a atteint la phase de stabilité dans la propagation du Covid-19. » C’est ce qu’a affirmé, hier, sur les ondes de la Radio nationale Chaîne 3, le directeur général de l’institut Pasteur, Fawzi Derrar. Une déclaration des plus rassurantes qui vient s’ajouter à celles faites ces derniers jours par les responsables politiques du pays.

« Les hôpitaux, à l’instar de celui de Blida, sont «dans des courbes en plateau [une stagnation de la propagation de la maladie], avec moins d’hospitalisations et de patients dans les services de réanimation », s’est-il réjoui. Néanmoins, le docteur Derrar soutient que nous avons gagné une bataille, mais pas la guerre.

« La stabilité des chiffres et les données des hospitalisations donnent espoir, mais il ne faut surtout pas crier victoire», a –t-il souligné. A cet effet, il met en garde sur une deuxième vague qui pourrait être plus dévastatrice que la première, si les citoyens ne sont pas vigilants. « Si on revient aux regroupements de masse, ça va revivifier le virus de nouveau et tous les efforts qui ont été faits auparavant seront vains », avertit-il avant de donner l’exemple de Singapour qui a connu, ces derniers jours, un retour en force du virus. « Une deuxième vague avec une contamination humaine élargie à cause de la baisse de vigilance, de l’immigration et du déconfinement de la population », a-t-il indiqué. Une « alerte » des plus significatives à la veille de ce mois sacré du Ramadhan où les Algériens pourraient relâcher leur vigilance. Cela est d’autant plus vrai avec les fameuses « sahrates » (veillées nocturnes) que certains ne sont pas près de lâcher. Ce qui pourrait provoquer une véritable catastrophe sanitaire. Tout le travail accompli jusque-là risque d’être remis en cause ! La situation peut même devenir encore pire que ce qu’elle est maintenant. C’est pour cela que le directeur de l’Institut Pasteur appelle les Algériens à continuer à respecter les mesures sanitaires, particulièrement le confinement. « C’est ce qui a permis à l’Algérie d’éviter le pire », a-t-il rappelé. Le docteur Fawzi Derrar évoque, à cette occasion, la question du déconfinement. « Cela doit se faire après une réflexion profonde. Il faut s’appuyer sur les données scientifiques qui nous permettront de prendre des décisions sages », a-t-il précisé. Et même si déconfinement il y aura, cela se fera de façon progressive. « Cela devrait concerner en premier lieu les wilayas qui n’ont pas enregistré de cas majeurs d’infection par le coronavirus », a-t-il rétorqué. Il a aussi profité de l’occasion pour revenir sur la polémique qui entoure les chiffres officiels. Il jure par tous les saints que les autorités disent la vérité aux Algériens.

« Les chiffres donnés sur le nombre d’atteinte du virus et de morts sont transparents et réalistes », atteste-t-il. Enfin, le docteur Derrar précise que ses services effectuent presque 1000 tests de dépistage par jour. « L’Institut Pasteur qui réalisait quelque 500 dépistages par jour, a atteint, aujourd’hui, les 1000 tests quotidiennement à travers ces neuf wilayas », a-t-il précisé. « On projette de s’implanter dans d’autres régions à l’instar de Tamanrasset, Ouargla et Djelfa pour atteindre «la représentativité géographique la plus homogène possible », a-t-il conclu avec une note d’espoir…