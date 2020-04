Choquant ! Le ministre de l’Intérieur, des Collectivités locales et de l’Aménagement du territoire, Kamal Beldjoud, a révélé des chiffres effarants sur l’ampleur de la spéculation. « Dans le cadre de la lutte contre la spéculation et le monopole, 482 dossiers ont été déférés à la justice », a-t-il indiqué lors de la réunion du Conseil des ministres tenue, dimanche dernier. « Quelque 2 500 tonnes de produits alimentaires et plus de six millions et demi (6,5 millions) d’unités de produits et équipements pharmaceutiques, tels que les médicaments, les solutions hydro-alcooliques, les gants et les masques, ont été saisies », a-t-il poursuivi pour montrer l’ampleur du crime. Terrible !