C’est décidé fermement. Les commerces de tissu, d’habits, ceux de l’électroménager, les salons de coiffure, les boutiques de gâteaux resteront fermés jusqu’à nouvel ordre. Cette mesure a été décidée par le wali d’Oran, Abdelkader Djellaoui, qui a usé de toutes ses prérogatives en intervenant de la sorte pour stopper le déchaînement humain ayant transgressé de bout en bout toutes les règles des gestes barrières. Du coup, le mouvement a sensiblement baissé, le centre-ville d’Oran commence à retrouver le calme tant revendiqué par les partisans du confinement rigoureux.

Depuis l’assouplissement des mesures de confinement, les «adeptes du désordre sans limites» ont vite fait de renouer avec la normale en vivant des journées heureuses en passant au relâchement croyant avoir vaincu ce virus alors que sa menace est toujours puissante. Le retour rapide à la normale a, dans tous les quartiers d’Oran, été perceptible. L’activité commerciale est, du coup, ravivée et redynamisée. Des boutiques d’habits, celles du tissu, des quincailleries, des merceries et autres magasins ont levé rideau accueillant « à bras ouverts » leurs clients. La très commerçante ville de Mdina Djedida a vite fait de renouer avec son mouvement habituel, la très intense activité commerciale. Ce gigantesque marché a, dès que l’alerte a été donnée, inquiété aussi bien les Oranais que les responsables de la question sanitaire, appréhendant la diffusion rapide du coronavirus, d’autant que ses rues et ruelles exiguës peuvent amplement servir de «lieu de prédilection de ce virus» et se transformer par la suite en épicentre épidémiologique», s’alarme toujours-t-on.

Ce marché, abritant toutes les branches de l’activité commerciale, est, en un laps de temps record, transformé en «Bourse locale» où des milliers de transactions sont conclues.

Plusieurs milliers d’hommes, de femmes et de familles couraient dans tous les sens, se bousculant en quête d’une bonne affaire à réaliser, bafouant totalement les mesures instaurées dans le cadre de la protection de la santé publique, très précisément celles entrant dans le cadre de la lutte contre le Covid-19.