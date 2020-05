Les travaux de réalisation de 8 000 logements sont relancés après l’arrêt de deux mois en raison du coronavirus. L’annonce a été faite par la direction régionale de l’Office de promotion et de gestion immobilière d’Oran, soulignant «n’avoir accordé aucune suspension temporaire du projet malgré toutes les circonstances». Le ton est à rattraper le temps perdu en parachevant les travaux des cités dont les aménagements extérieurs dans la phase finale avant leur réception. L’Opgi a invité les entreprises réalisatrices de reprendre l’activité sur les chantiers de travaux et redynamiser la cadence des travaux de réalisation de 8000 logements implantés dans la localité de Oued Tlélat. Ces appartements devant être attribués au profit des occupants des habitations précaires des Planteurs, ces derniers devaient, selon les prévisions des autorités locales, occuper leurs nouvelles habitations à partir du mois de mars dernier. L’avènement du Covid-19 a tout chamboulé. Dans plusieurs situations, cette maladie transfrontalière n’a pas totalement impacté le secteur du bâtiment, d’autant plus que plusieurs chantiers lancés connaissent des taux d’avancement très avancés. Ceci dit, il ne manquait que la touche finale pour remettre plusieurs projets, clés en main, à leurs maîtres d’œuvre avant de procéder à leur distribution. Ainsi, le chantier des 1000 logements sociaux, en cours de réalisation au niveau de la commune de Benfréha, est en phase d’achèvement. Le chantier, qui a fait l’objet de plusieurs visites du wali d’Oran devait être, en principe, réceptionné au mois de mars 2020. Des dizaines des familles du quartier de Haï Snawber ex-Les Planteurs, en seront bénéficiaires. Outre les 1000 logements de Benfréha, il est aussi prévu la réception, durant la même période, de 1000 autres logements à Misserghine, destinés aussi aux habitants du même site précaire, les Planteurs. Et ce n’est pas tout. Près de

17000 logements publics locatifs (sociaux) sont en cours de réalisation. «Une grande partie de ce programme sera attribuée à ses bénéficiaires avant la fin de l’année prochaine, apprend-on auprès de la wilaya d’Oran expliquant que «10700 logements sociaux sont en cours de réalisation au niveau du pôle urbain de Oued Tlélat dont 700 unités destinées aux habitants de cette commune. Le reste, soit 10000 habitations, seront distribuées dans le cadre de la résorption de l’habitat précaire », a-t-on souligné. Parmi ces logements, 8000 unités seront distribuées en 2020 sur plusieurs phases, à savoir 3000 unités durant le premier semestre, 2500 unités seront distribuées à la fin mai et 2 500 en juillet de la même année.