Le gouvernement vient de prolonger jusqu'au 14 mai prochain le dispositif actuel de confinement pour limiter la propagation du coronavirus. Dans une situation normale, la mi-mai est la date de fin de l'année scolaire. Pourra-t-elle être, en cette période de crise sanitaire, la date de réouverture des établissements scolaires? Non, aucunement. La raison est évidente. L'Exécutif de Abdelaziz Djerad qui s'attelle à trouver la meilleure stratégie pour assurer un déconfinement progressif de la population, ne va pas prendre le risque d'envoyer, d'un coup, plus de 9 millions d'élèves dans la rue.

D'ailleurs, y aura-t-il une reprise des cours pour finaliser le programme du troisième trimestre ou pas? C'est pour répondre à cette préoccupation que le ministre de l'Education a rencontré, hier, les syndicats du secteur. Mohamed Ouadjaout, faut-il le rappeler, a assuré, la veille, qu'il n'y aura pas d'année blanche en raison, comme il l'a souligné «du taux d'avancement dans l'application des programmes enregistré jusqu'au 12 mars dernier, dans les trois paliers d'enseignement».

Préférant ne pas s'engager sur l'organisation du reste de l'année scolaire avant de se concerter avec les syndicats et les associations des parents d'élèves, le ministre qui a certes certifié la validation de l'année, n'a, cependant, jamais évoqué une reprise des cours. Mohamed Ouadjaout a juste proposé de réfléchir aux mesures envisageables en ce qui concerne les examens.

Mais à voir les suggestions des partenaires sociaux qui rejoignent les déclarations du premier responsable de l'éducation, sur le fait que plus de 75% du programme de l'année scolaire ont été dispensés à l'élève, tout porte à croire que l'option d'une validation de l'année avec deux trimestres sera retenue pour les élèves des trois paliers, à l'exception des classes d'examens.

Une réduction de la moyenne de passage sera peut-être appliquée. L'Unpef a d'ailleurs proposé une moyenne de passage à 4,5/10 pour le primaire et à 9/20 pour le moyen. En ce qui concerne les élèves de 5e année primaire, enseignants et parents d'élèves suggèrent la suppression de l'examen, prévu initialement le 28 mai prochain.

Une option qui pourrait aussi être retenue vu que l'examen du cycle primaire n'est pas aussi déterminant que celui du moyen et secondaire. Reste maintenant les élèves en classes d'examen, ces derniers seront probablement appelés à poursuivre leurs programmes sur une période maximale de 3 ou 4 semaines avant de passer l'examen de fin d'année.

Autrement dit, seules les classes de 4e AM et de 3e AS devraient être concernées par la reprise des cours. Ce qui offrira aux directeurs des établissements éducatifs la possibilité de faire respecter la distanciation sociale, mais aussi de s'assurer du strict respect des mesures préventives telles que le port des masques ou encore la désinfection des établissements. Reste maintenant la programmation des examens de BEM et du bac. Le premier devait se dérouler du 1er au 3 juin alors que le sésame pour l'université était programmé du 7 au 11 juin. Des propositions ont été faites et des hypothèses émises, mais ce qui reste le plus plausible est que le ministère de l'Eduction décide du report au mois de juin de l'examen du BEM afin de permettre aux classes de 4e AM de terminer leur programme.

Pour le bac, un examen déterminant, il ne pourrait se tenir qu'au mois de septembre afin d'offrir l'occasion aux élèves de bien se préparer. La décision reviendra au département de Mohamed Ouadjaout, mais ce dernier se veut rassurant «Nous sommes là pour écouter toutes les propositions et je suis convaincu que nous parviendrons, après parachèvement des concertations avec tous les partenaires, à des résultats satisfaisants pour les élèves et les parents et rassurants pour tous les membres de la famille éducative», a déclaré le ministre, lors de sa rencontre d'hier avec des syndicats.