Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a adressé un message de vœux et d’encouragement à la corporation de la presse à l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai de chaque année, leur souhaitant réussite dans l’accomplissement de leurs missions avec professionnalisme. «A l’occasion de la Journée mondiale de la liberté de la presse célébrée le 3 mai, je tiens à adresser à tous les journalistes et à travers vous, à tous les travailleurs du secteur de l’information, mes chaleureux vœux, vous souhaitant réussite dans l’accomplissement de vos missions avec professionnalisme», a écrit le Premier ministre dans un message publié sur la page Facebook du Premier ministère. «De notre côté, nous sommes conscients que votre fête est une journée qui nous rappelle notre engagement en tant que Gouvernement aux principes fondamentaux de la liberté d’expression et rappelle aux journalistes la déontologie de la profession et les problèmes et les contraintes dont souffre le secteur pour les soulever (...) C’est une occasion aussi pour se rappeler ceux qui nous ont quittés, mais restent toujours au faîte de l’apport», a ajouté le Premier ministre.