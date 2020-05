«A l’occasion de la Journée internationale du travail, je salue tous les travailleurs qui assistent à la construction de la nouvelle Algérie, en particulier ceux qui continuent à travailler, à relever les défis dans cette circonstance particulière. L’avenir de l’Algérie n’est pas seulement dans sa richesse pétrolière, mais aussi dans ses talents, hommes et femmes », c’est ce qu’a écrit le Premier ministre sur son compte Tweeter, hier, en guise de message pour les travailleurs.

C’est dans un contexte hautement fragile et parsemé d’incertitudes, que le Premier ministre a tenté de rassurer la population sur les capacités de l’Algérie à rebondir d’une situation doublement critique. Du fait que l’épidémie du coronavirus et la chute des prix du baril de pétrole, ont plongé la situation financière du pays, dans un abysse d’incertitudes. Il faut dire que même le ministre des Finances ne s’en cache pas, et a fini par tirer la sonnette d’alarme, suite aux consultations lancées pour évaluer l’ampleur des dégâts.

C’est donc devant une multitude de défis, et dans la complexité d’une situation inédite, que le gouvernement tente de poser les premières pierres sur lesquelles va être bâtie la nouvelle Algérie, en l’occurrence la valorisation du travail, l’investissement dans le facteur humain et surtout la rupture avec la stratégie de dépendance aux ressources des hydrocarbures.

Autant dire qu’avec le lourd tribut à payer pour s’acquitter des erreurs du passé, et d’une gestion qui a failli coûter au pays sa souveraineté, la tâche qui attend le gouvernement Djerad relève de l’exploit, du fait qu’il s’agit d’opérer simultanément l’assainissement qui s’impose au sein des institutions, de préparer les assises pour un lancement efficace des réformes dans tous les secteurs, et réattribuer les tâches importantes aux responsables compétents, mais avant tout il s’agit en urgence de réussir le défi de gérer la crise sanitaire. Dans ce sens, il est à souligner qu’à peine sortie d’une situation politique des plus inextricables, et d’une errance inconstitutionnelle, qui laisse encore de profondes séquelles, la nouvelle équipe gouvernementale, est tombée de Charybde en Scylla en un rien de temps, sans avoir eu la possibilité de valoriser les acquis et de panser les blessures.

Il n’en demeure pas moins cependant que devant la gravité de la situation actuelle, la société a révélé des forces vives insoupçonnables, à travers l’élan de solidarité et le degré de conscience qui ont permis, en dépit des chiffres accablants des bilans quotidiens de la situation sanitaire, de garder un rythme et un engagement soutenus pour affronter la crise. Les exemples de courage, de bravoure, de générosité et de sensibilisation ne se comptent plus. De ce fait, même si ces joyaux de l’identité algérienne se révèlent comme les noyaux de la nouvelle Algérie, et le terreau fertile qui donnera naissance à la nouvelle société, ils demeurent étroitement liés à l’efficience de la nouvelle gouvernance, et à sa capacité à réunir les conditions et l’environnement pour l’émergence de ses forces.

Autrement dit, ce n’est que loin des discours blafards et à travers la rupture avec les anciennes pratiques de gestion, qui ont maintenu le statut et la condition des travailleurs et travailleuses algériens d’éternels quémandeurs, que peuvent s’apprécier leurs talents rendus visibles et palpables par l’assouvissement d’une frustration qui n’a que trop duré, celle de la perte de confiance et de crédibilité en les dirigeants et en la politique de l’Etat, et par une reconsidération de leurs capacités à réagir pour la sauvegarde de la sécurité du pays et son unité.