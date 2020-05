L'Autorité de régulation de l'audiovisuel (Arav) sur-prend. Léthargique et peu offensive depuis sa création en juin 2016, l'Autorité semble changer de visage depuis la nomination, en janvier dernier, de Mohamed Louber, son nouveau directeur général. Ainsi, après les avertissements adressés la semaine dernière à deux chaînes de télévision, elle brandit la menace de l'écran «noir» par le retrait de la licence. En effet, un communiqué conjoint du président de l'Arav Mohamed Louber et du ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, Ammar Belhimer, rendu public jeudi dernier, l'Arav a appelé au strict respect de l'éthique professionnelle et des règles juridiques et réglementaires de la profession, mettant en garde que tout manquement pourrait entraîner le retrait de l'autorisation d'exercer l'activité audiovisuelle octroyée aux chaînes de télévision de droit étranger. L'Autorité de régulation a rappelé aussi aux chaînes de télévision l'impératif «de se conformer strictement aux observations et recommandations émises dans ses communiqués du 23/03/2020 et du 22/04/2020». Elle a rappelé avoir salué «les efforts consentis par ces chaînes dans la couverture et le traitement médiatique de la pandémie du Covid-19», déplorant «des dépassements professionnels attentant à la morale, lors de la diffusion par certaines chaînes de programmes médiocres et immoraux durant le mois de Ramadhan, ce qui a amené l'Arav a adresser des avertissements à ces chaînes en vue de mettre fin à ces dérapages qui ne servent guère la scène médiatique, et le rôle qui incombe aux médias, à savoir la promotion de la créativité intellectuelle et artistique dans le respect des fondements et principes de la société et les valeurs religieuses et nationales». L'Autorité invite les autres chaînes à «bannir, dans leurs programmes pour le mois de Ramadhan, toute forme de violence, à respecter les principes de la profession et raffiner les goûts», appelant «à prendre les mesures appropriées pour faciliter l'accès des personnes aux besoins spécifiques, aux programmes audiovisuels». Pour conclure, le gendarme de l'audiovisuel et Belhimer affirment «être déterminés à promouvoir et réguler la scène audiovisuelle conformément à l'éthique de la profession», en mettant en garde «contre tout manquement qui pourrait induire un recours au retrait de l'autorisation d'exercer l'activité audiovisuelle accordée par le ministère de la Communication aux chaînes de télévision de droit étranger». Pour rappel, l'Arav a adressé, dimanche dernier, son premier avertissement à la chaîne Numidia TV pour la diffusion, d'une émission de caméra cachée qui comprenait de «flagrantes infractions ayant entamé l'éthique professionnelle et attenté à l'ordre public», comme l'a indiqué l'Autorité. Trois jours après, c'est Echourouk TV qui est épinglée et reçoit le second avertissement de l'Arav à cause «des propos malveillants portant atteinte à la dignité» contenus dans une série humoristique et cela outre «le non-respect des intérêts du pays». Il faut dire qu'à la veille du mois de Ramadhan, l'Arav qui a adressé un message aux médias pour l'adaptation de leurs programmes à cette occasion, avait insisté sur la nécessité de respecter «l'éthique et la déontologie» ainsi que «les valeurs nationales, religieuses et socioculturelles, qui demeure primordiale en ce mois le jeûne et d'abstinence», les invitant à éviter les violences à l'écran, les publicités mensongères, et en assurant un service public de qualité.