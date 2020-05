La distribution de la première mouture de la révision de la Constitution aux partis, associations, médias et personnalités nationales, a suscité moult réactions depuis jeudi dernier. Pour le front d'El Moustakbal, dont le président était l'un des candidats à l'élection présidentielle du 12 décembre 2019, il s'agit «d'un premier pas très positif, qui concrétise la promesse faite par le président de la République durant la campagne électorale, et ce en dépit de la conjoncture difficile, que traverse le pays, notamment la situation sanitaire, sociale et économique» a précisé le communique du parti rendu public ce vendredi.

Une réaction qui s'inscrit dans les positions d'ouverture sur le changement et la reconstruction d'une nouvelle Algérie, que le front El Moustakbal, a largement prôné durant le processus électoral.