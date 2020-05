Que s’est-il réellement passé ? A-t-elle tué son mari ? Etait-ce accidentel ou un acte prémédité? Personne ne pourra répondre à toutes ces questions que la jeune épouse de Salim, un trentenaire poignardé chez lui, quelques instants avant le f’tour, dans la cité des 200 Logements de la ville de Tébessa. L’équipe d’enquêteurs qui sauront faire parler les indices, sera-t-elle également en mesure de reconstituer le meurtre ? Pour l’heure, les circonstances du drame qui a ébranlé la ville de Tébessa, durant les premiers jours du Ramadhan, restent mystérieuses. Salim a été découvert par ses voisins, poignardé et gisant dans une mare de sang. Ces derniers se sont précipités vers le garage où vivait la victime avec son épouse, après avoir entendu des cris provenant de leur abri. Le couple étant seul au moment des faits, le principal suspect n’est autre que sa femme. Alertés, les agents de la sûreté et de la Protection civile sont rapidement arrivés sur les lieux. Transférée vers l’hôpital, la victime, ayant perdu énormément de sang, finira par succomber à ses blessures. Sa femme a été interpellée et une enquête a été ouverte pour élucider cet homicide.