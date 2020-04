Bien que la tragédie grecque l'ait largement représenté avec OEdipe, le meurtre sur ascendants continue de paraître tellement impensable qu'aucune peine ne pourrait le châtier. Ce qui va rendre le geste d'autant plus incompréhensible est le fait qu'il soit un acte commis «en famille» et orchestré par «la mère». Terrible réalité d'un drame qui s'est déroulé, il y a quelques jours à Boumerdès où un vieux de 74 ans a été froidement assassiné par les «siens». Le corps du sexagénaire a été retrouvé sans vie, dans la matinée du 12 avril dernier, à une vingtaine de mètres de la maison familiale. C'est l'un de ses fils qui a déclaré avoir découvert le corps de son géniteur, dans le quartier Tahrir de la ville de Bordj Ménaïel. Alertés, les éléments de la Protection civile ont constaté le décès et ont transporté la victime pour autopsie. Les services de la police judiciaire ont, quant à eux, enclenché leur enquête en commençant par interroger les membres de la famille qui ont tous voulu faire croire que leur père s'est suicidé. Mais l'hypothèse du suicide n'allait pas être étayée par le rapport de la police scientifique ni celui du médecin légiste. L'examen effectué par la police judiciaire, en collaboration avec la police scientifique, a révélé que le septuagénaire a été victime d'un meurtre odieux. Des armes blanches utilisées pour accomplir le crime ont fini par être retrouvées et saisies par la police dans la maison familiale.