Poursuivant ses sorties inopinées sur le terrain, notamment après l’autorisation de réouverture de certains commerces et dans le souci de faire respecter les mesures sanitaires mises en place par les autorités pour lutter contre la propagation du Covid-19 et le maintien du contrôle sur les prix appliqués, le ministre du Commerce, Kamel Rezig s’est rendu samedi dernier au marché de gros de la wilaya de Tipasa, à Hattatba et au marché des viandes de Magtaâ Kheïra. Dans ce sens, si les marchés de gros ont été la cible du ministre depuis le début de la pandémie, il faut dire que ses descentes ont fini par donner des résultats en matière de régulation, notamment dans l’application des prix raisonnables, et dans le flux des approvisionnements. Cependant, au marché de gros de Hattatba, qui connaît une disponibilité des différents produits, la rigueur était de mise, lors de cette visite où l absence de l’affichage des prix, a fait entorse à la loi. A cet effet le ministre a accordé aux commerçants « un délai de 48 heures pour réparer cette infraction, ou le recours à l’application rigoureuse de la loi en matière d’affichage des prix et d’interdiction des ventes aux enchères, outre l’obligation de respecter les mesures préventives contre le Covid-19, sous peine de la fermeture définitive du marché ». Le même ultimatum a été adressé aux commerçants du marché des viandes de Magtaâ Kheira où le ministre a été contraint de réagir immédiatement pour remédier à la situation catastrophique qui règne en ces lieux où le non-respect des conditions d’hygiène, d’assainissement et de conservation des produits ainsi que des mesures de prévention contre le coronavirus, ne sont observés ni par les commerçant ni par les clients qui n’ont pas hésité à sacrifier la prévention et la sécurité sanitaire pour une économie certaine sur leurs budgets , puisque les prix sont plus abordables qu’ailleurs.