A quelques jours du début du mois de Ramadhan, beaucoup de bruit et un début de polémique autour de l'opportunité de jeûner s'installe dans le monde musulman, en raison de l'épidémie de coronavirus. Notamment lorsque certains avis médicaux ont prévenu que par mesure de prévention, il faut garder la gorge humide. Cela étant, les avis des différentes parties concernées, demeurent mitigés et s'articulent entre l'aspect alarmiste que peut prendre cette polémique, l'avis des scientifiques, et ce que prévoit la religion dans pareille situation.

D'un avis médical, les explications du professeur Samia Chemali chef de service de médecine interne au sein de l'hôpital de Rouiba, restent sans équivoque: «Le dernier mot revient aux autorités qui sont concernées. Mais, est-ce que le jeûne va constituer un facteur prédisposant pour le développement de cette affection? Est-ce que jeûner va nous fatiguer et affaiblir notre système immunitaire, ce qui nous prédisposerait à être contaminés par ce virus? Moi je vous dis non. De nombreuses études scientifiques ont prouvé qu'au contraire, le jeûne renforce le système immunitaire.»

Elle affirme que «le système immunitaire, comme le soulignent les scientifiques, en est renforcé. Donc, il ne faut pas avoir peur. Mis à part les personnes qui ont une maladie chronique et pour lesquelles le jeûne est contre-indiqué, on observera le jeûne de Ramadhan à l'instar de tous les musulmans. Il n'y a aucun problème. Celui-ci se pose chez les personnes infectées par le nouveau coronavirus, qui sont en réanimation ou qui ont une forme grave de cette maladie, qui sont en détresse respiratoire ou qui sont sous traitement».

Pour Djelloul Hadjimi, président de la Coordination nationale des imams algériens, qui s'est exprimé sur cette polémique, «il est encore prématuré pour prendre une décision sur l'annulation du jeûne. Toute décision prise sur l'annulation ou le maintien du jeûne du Ramadhan pour cette année, sera liée à la préservation de la santé des citoyennes et citoyens algériens. L'essentiel est dans le sauvetage des vies humaines et de dépasser cette terrible crise sanitaire».

Selon Hadjimi, «les avis sur une éventuelle annulation ou maintien du jeûne cette année sont mitigés. Certains théologiens soutiennent que le jeûne amoindrit la santé de la personne qui le pratique, tandis que d'autres assurent qu'au contraire, le jeûne consolide, renforce, et renouvelle le système immunitaire.

Dans la même optique le Centre international de la fatwa d'Al Azhar a émis une fatwa dans laquelle il explique qu' «Il n'est pas permis à un musulman de rompre son jeûne pendant le Ramadhan, à moins que les médecins décident et prouvent scientifiquement que le jeûne le rendra vulnérable par le coronavirus à l'infection et à la mort. Ce qui n'est pas encore prouvé scientifiquement.»