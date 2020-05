Dans l'entretien qu'il nous a accordé, Hacène Menouar, président de l'association de protection du consommateur El Aman, estime que l'Etat doit prendre en charge les personnes à faibles revenus. Il préconise à ce que ces subventions soient constituées de matériels de protection et de produits alimentaires.

L'Expression: De nombreuses wilayas ont décidé la fermeture à nouveau de commerces. Et des voix appellent à ce que les magasins qui respectent les conditions d'hygiène soient épargnés. qu'en pensez vous?

Hacene Menouar: C'était prévisible que les commerçants soient dans l'impossibilité de réunir les conditions sanitaires idoines. Ils n'étaient pas prêts ni matériellement ni techniquement. La ré-fermeture des commerces concernés pour encore une courte période demeure une décision courageuse. Je suis pour cette mesure plutôt que d'imposer des procédures insensées, voire impossibles à faire suivre, ni par les commerçants ni par les consommateurs. Nous sommes pour la fermeture des magasins de vente de produits qui ne sont pas nécessaires, à l'instar de commerce de «kelb ellouz» et de «zlabiya». Ça ne réjouit personne de voir que les Algériens doivent se passer de «kelb ellouz», et autres mets pendant le mois sacré. C'est certes, une culture de consommation pendant le Ramadhan qu'il va falloir abandonner pour cette année. Et pour cause, les lieux où sont vendus ces produits sont à risque par excellence, vu le nombre des personnes qui s'y entassaient.

Les ruées observées au niveau des autres commerces ne sont pas aussi à rassurer quant à une maîtrise de la propagation de la pandémie.

Cette pandémie pourrait être une occasion pour changer notre mode de consommation. Comment évaluez-vous la culture de consommation du citoyen algérien? Nous sommes des êtres humains. Je pense qu'il est judicieux de rappeler que l'instinct de survie avait primé aux premiers jours de l'épidémie. Comme partout dans le monde, il y a eu une grande peur, l'affolement et la frénésie des achats. Et actuellement, on constate que certaines personnes ne respectent pas les consignes et les mesures de prévention à suivre pour qu'ils évitent de choper le Covid-19. Mais, il faut dire aussi que bon nombre d'Algériens demeurent disciplinés et que ceux qu'on voit affluer sur les magasins représentent une minorité. Donc, je pense que les algériens, globalement, ont appris de cette crise sanitaire. Ils sont passés à la vitesse supérieure. Chose qui se reflète à travers le fait que le citoyen reste confiné chez lui et évite de sortir par mesure de précaution pour éviter d'attraper le Covid-19 et par peur de devenir un porteur sain du virus et contaminer ses parents, ses enfants et tout son entourage. à cela, j'ajouterai que la culture de la consommation, en général, s'est nettement améliorée.

Est-ce que cette crise sanitaire a contribué à une certaine prise de conscience par rapport aux mauvaises habitudes alimentaires durant le mois de Ramadhan, comme le gaspillage alimentaire? Contrairement aux années précédentes, il y a eu moins de gaspillage. Les citoyens gaspillent moins parce qu'ils consomment moins.

Et quand il n'y a pas de «surconsommation», il y a évidemment moins de gaspillage. On affirme à l'unanimité que les Algériens pourraient ainsi tirer profit de cette expérience pour les prochains Ramadhans, puisqu'ils ont appris à rationaliser leurs dépenses.

Les dépenses liées à la crise sanitaire, à l'exemple de l'achat des masques et du gel hydro-alcoolique, auront-elles un impact sur le budget des familles durant ce mois de Ramadhan?

Les familles algériennes déboursent entre 70000 et 80000 DA durant le mois de Ramadhan, soit le double de la somme déboursée en temps normal. Mais la crise financière de cette année fait qu'au niveau des ménages on réfléchit beaucoup à rationaliser les achats. Donc les Algériens dépensent moins.

Je profite de votre question pour noter que le coût des dépenses liées à la conjoncture sanitaire s'élève à 1000 DA par semaine et par personne, (le prix des bavettes, si on les change quotidiennement + le prix du flacon de gel hydro-alcoolique qui tient 5 jours). Ce sont quand même des dépenses assez importantes. Et les personnes à faibles revenus n'arrivent pas à subvenir aux besoins de la conjoncture. Néanmoins, la santé passe avant tout, et c'est la non-disponibilité de ces moyens de protection qui nous inquiète.