Le parti Talaïe El Hourriyet appelle, dans un communiqué, les autorités du pays «à prendre des mesures d'élargissement au profit des détenus du Hirak et ceux pour délits de presse, en vue d'alléger la souffrance de leurs familles en ce mois sacré de Ramadhan vécu dans l'épreuve du confinement». «Ces mesures, tout en constituant un geste de solidarité envers les familles éprouvées, contribueront à confirmer les engagements, maintes fois réitérés au plus haut niveau de l'Etat, d'assurer à chaque Algérien le libre exercice de ses libertés constitutionnelles dont notamment la liberté d'expression», poursuit-il. Il considère que «la levée partielle du confinement sur certaines activités commerciales et professionnelles, particulièrement en cette période, doit être encadrée par les mesures préventives nécessaires à tout risque d'aggravation de la prolifération du virus, notamment par la disponibilité des masques et des moyens de désinfection, aussi bien aux commerçants qu'aux citoyens appelés à fréquenter ces espaces et par un contrôle rigoureux du strict respect de ces mesures d'hygiène». Il exprime «son inquiétude, devant l'angoisse légitime que vivent les élèves, les étudiants et leurs parents devant l'incertitude entourant le traitement par les autorités compétentes de la reprise des cours pour l'achèvement de l'année scolaire et de la tenue des examens de fin d'année». Sur le plan économique, la formation de Ali Benflis considère que «l'effondrement des prix du pétrole et les sombres perspectives de dévalorisation des énergies fossiles dans les mois, voire les années à venir, commandent, sous le sceau de l'extrême urgence, une stratégie de diversification économique par le lancement des réformes structurelles, économiques et financières qui n'excluent aucune forme, ni aucun instrument de financement de l'économie nationale, tout en veillant à n'exclure aucune frange de la population». Pour ce parti, il s'agit là «d'une occasion unique pour se libérer de l'économie de rente par l'amorce sérieuse d'une économie de substitution à même de développer, notamment les secteurs de la petite et moyenne industrie, l'agriculture, le tourisme et d'assurer la transition énergétique». Tout en notant « la montée exponentielle du chômage et la paupérisation de la société antérieures à la pandémie elle-même», il interpelle à la fois les autorités publiques, le secteur privé et la société toute entière, «afin de mobiliser tous les mécanismes de la solidarité en vue de rendre le confinement le moins inégalitaire possible entre les citoyens». Ce parti note qu' «en raison des répercussions de la pandémie du Covid-19 sur ses activités organiques, il s'est vu contraint de différer la préparation de son premier congrès qui devait se tenir au cours du premier semestre de l'année en cours». Il salue «la juste satisfaction de la revendication relative à la révision du service civil des médecins spécialistes et les mesures de revalorisation financière bien méritée des émoluments et primes du corps médical dans son ensemble qui viennent s'ajouter à la reconnaissance nationale». Enfin il n'a pas manqu&eacut