Entré en fonction y a quelques jours, un laboratoire d’analyse propose des tests gratuits pour le Covid-19. Il est situé au niveau de la wilaya de Batna et mis en service depuis vendredi dernier. C’est la propriété du célèbre docteur en médecine Saâd Laoud. Un spécialiste dans les analyses.. le laboratoire est d’un coût de 30 milliards de centimes. Il est doté de deux plateformes modernes portant les marques Rosh et Qiagen. Il dispose d’un matériel très sophistiqué et de haute technologie. D’ailleurs, il est considéré comme étant le premier du genre dans toute l’Afrique. Pour le moment, ce laboratoire assure

100 tests par jour avec une capacité d’assurer au moins 409 par jour a l’avenir. Son propriétaire est disposé à couvrir toutes les wilayas de l’Est et du Sud-Est. Exerçant sous la tutelle et sous la direction de la santé, ce laboratoire, qui a vite fait de faire parler de lui, s’engage à assurer un service gratuit a d’abord estimé son propriétaire pour le pays et les citoyens et ensuite pour honorer son serment en sa qualité de médecin. A noter que ce dernier, soit le propriétaire, a cédé un important matériel à la wilaya de Ouargla. En 2006 ce fut le premier laboratoire à introduire un PCR en Algérie, test rapide pour l’hépatite.