L'Expression: Bonjour docteur Zebdi. Que pensez-vous de la décision du gouvernement d'autoriser la réouverture de certains commerces?

Le docteur Mustapha Zebdi: Mitigé! Il est vrai que cette décision prise par le gouvernement confirme la bonne évolution de la situation. Cela dénote de la maîtrise de la pandémie. Néanmoins, je reste réticent sur la reprise de certaines activités, notamment en ce qui concerne la vente de vêtements et de chaussures. Il y a donc danger avec certains commerces. Je crains qu'ils ne soient le déclencheur d'une seconde vague de l'épidémie.



Pourquoi cette crainte?

Je m'explique. Nous sommes en plein mois de Ramadhan qui est connu comme étant le «pic» des ventes pour ce type de produits. Leur réouverture me laisse craindre le pire, particulièrement durant la 2e quinzaine du mois de Ramadhan. Ils peuvent être des foyers incontrôlables du virus. De par le nombre important de personnes qui se retrouveront entassées dans des petits magasins. L'affluence risque d'être très importante surtout qu'avec le couvre-feu le temps est très limité. Donc tout le monde risque de se retrouver au même endroit en même temps. De plus, le fait que ces produits passent d'une main à une autre, sont manipulés par plusieurs personnes dans un laps de temps court sans pouvoir être désinfectés. Il suffirait qu'une personne soit porteuse du Covid-19 est c'est la catastrophe assurée...



Les mesures d'hygiène et de sécurité, décidées par les autorités, ne sont-elles pas suffisantes?

Je le dis et je le répète: c'est du cas par cas! Pour certains commerces, cela est efficace. Ils peuvent contrôler le flux de clients, ils peuvent désinfecter et protéger leur marchandise...Mais pour d'autres commerces, comme la vente de vêtements et de chaussures, cela est très très difficile à maîtriser. Il y a un risque réel sur la santé des citoyens. Surtout que même les masques et autres produits de protection restent difficiles à trouver sur le marché. On a vraiment peur d'une recrudescence de l'épidémie à cause de...vêtements!



Que préconisez-vous?

En tant qu'association de protection des consommateurs nous oeuvrerons pour leur santé et leur bien-être. On lance donc un appel aux autorités afin qu'elles revoient leur copie. Nous leur demandons de repenser cette décision en n'autorisant l'ouverture de ces commerces que dans les wilayas qui ne connaissent pas un nombre important de malades. Surtout que le couvre-feu dans ces wilayas se fait à partir de 19h. Ce qui devrait permettre d'éviter de revivre le scénario de la semoule et de la farine avec des rassemblements incontrôlables.



Et si la décision est maintenue?

Comme je l'ai dit, nous ne sommes pas contre la réouverture de tous les commerces. On parle de ceux qui représentent un danger réel pour les consommateurs. Quoi qu'il en soit, nous avons listé une série de mesures applicables pour n'importe quel type de commerces.



Quelles sont ces mesures?

Il s'agit, notamment, de l'interdiction d'entrer de plus de trois clients à la fois dans le magasin, la mise en place de moyens assurant l'organisation des files d'attente pour éviter l'engouement et le contrôle de la température corporelle des clients avant leur entrée dans le magasin, ainsi que le respect de la distanciation sociale. Nous insistons également sur la nécessité d'obliger les clients à utiliser des gels hydro-alcooliques pour le nettoyage des mains et à désinfecter les chaussures avant d'entrer dans le magasin et à porter des masques outre le port des masques par les vendeurs. Nous appelons également à la désinfection quotidienne de toutes les parties des magasins, notamment les cabines d'essayage et les vêtements restitués. Nous exhortons les walis à donner des instructions strictes et urgentes pour appliquer les mesures sanitaires avec fermeture immédiate pour tout contrevenant.