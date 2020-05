«La crise pétrolière que traversent l’Algérie et le reste des pays producteurs de pétrole est une crise conjoncturelle et non structurelle », a annoncé, hier, le président d la République Abdelmadjid Tebboune lors d’une entrevue avec des responsables de médias nationaux, diffusée vendredi soir sur la télévision et la radio publiques,

Indiquant que « l’économie nationale qui est restée, pendant plus de 30 ans, prisonnière des hydrocarbures, avait maintenant de grandes capacités qui nous laissent optimistes. L’agriculture génère plus de 25 mds USD, soit l’équivalent des recettes pétrolières. Ce secteur est capable de générer une forte valeur ajoutée s’il arrive à intégrer l’industrie manufacturière. à cet effet, les investisseurs souhaitant réaliser des projets basés sur des matières premières locales seront soutenus par des prêts bancaires allant jusqu’à 90% de la valeur du projet » mettant en avant les capacités disponibles pour les cultures utilisées dans la production d’huile et de sucre dans les régions du Sud afin de réduire les importations de 20 à 30%.

Par ailleurs, le président de la République a affirmé que « l’Algérie regorgeait d’importantes ressources inexploitées, telles que or, diamant, uranium, cuivre et bien d’autres pour lesquelles des instructions ont été données au ministère de l’Industrie pour établir un inventaire précis de ces richesses, élaborer un cahier des charges et mettre en place des banques d’affaires ».

Pour le chef de l’état, la vraie force de l’Algérie demeure sa jeunesse innovante « En quelques semaines, ces jeunes ont réussi à fabriquer des équipements médicaux, à l’instar de respirateurs artificiels et de kits de dépistage, dont la production sera lancée dans une dizaine de jours dans la wilaya de Bouira. Il y a un génie algérien et je le dis sans aucune démagogie, que le monde entier profite de ce génie alors que nous ne l’exploitons pas chez nous».

Il a mis en avant, dans ce sens, le rôle de l’université dans le soutien de l’économie de la connaissance et l’importance de passerelles entre elle et le marché, ajoutant « avoir instruit le ministre de l’Enseignement supérieur de permettre aux universités de créer des bureaux d’études offrant des prestations aux opérateurs économiques en contrepartie d’une rémunération matérielle ».

Expliquant les raisons de l’optimisme quant à une sortie de la crise actuelle, le président Tebboune a avancé la stabilité des réserves de change du pays, affirmant que la cadence de leur consommation est beaucoup moins rapide que par le passé eu égard à l’élimination du phénomène de la surfacturation lors de l’importation.

Il s’est engagé à prendre en charge les entreprises ayant enregistré des pertes précisant que « le gouvernement s’attelle à l’examen d’une politique d’aide bien ficelée, notamment à travers l’allègement des impôts, pour prendre en charge les industriels, les commerçants, les artisans, les professions libérales et les journaliers affectés par la pandémie seront également pris en charge ». Pour conclure, le président a tenu à rassurer : «Si nous accompagnons des hommes d’affaires honnêtes, vous verrez les niveaux de croissance dans deux ans. »