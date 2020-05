Dans l'entretien qu'il nous a accordé, l'ancien P-DG de Sonatrach revient sur les causes d'une crise pétrolière inédite.

L'Expression: Quelles sont les perspectives à court et moyen terme pour l'industrie pétrolière à la lumière de la baisse historique des prix du pétrole?

Abdelmadjid Attar: La réponse à votre question est très difficile plus pour le court terme que le moyen terme, ce qui n'est pas habituel. La raison est très simple.

La chute du prix du baril en 2014 était liée à plusieurs paramètres, certes, difficilement maîtrisables, mais connus et ayant tous entraîné une offre très supérieure à la demande couple faible croissance économique mondiale-stagnation de la consommation pétrolière, particulièrement en Asie y compris en Chine. L'Europe avait aussi une croissance inférieure à 1% entraînant une baisse de sa consommation pétrolière. à cela s'ajoutait la montée du dollar par rapport à l'euro et d'autres monnaies, tendance qui a toujours fait baisser le prix du baril de pétrole.

Un contexte géopolitique lié à la rivalité entre les pays arabes du Golfe d'un côté, l'Iran et la Russie de l'autre, entraînant ainsi une croissance de leurs productions sans tenir compte de la demande dont le taux de croissance était très faible.

Seule l'économie des USA était bien portante, puisqu'ils avaient profité de la montée du baril depuis 2008, pour développer leur production de pétrole avec une augmentation supplémentaire d'environ 3 millions de barils/jour depuis 2008.

Entre-temps, c'est-à-dire sur la période 2016-2019, il faut reconnaître que malgré la persistance en 2015 des mêmes facteurs cités précédemment, les efforts réalisés par l'Opep et le rapprochement avec la Russie, le baril a quand même réussi à sortir du cauchemar de 2014 avec un prix qui a chuté à moins de 30$. Il a même atteint un record proche de 80$ en 2018, avant de chuter à nouveau suite à la guerre économique USA-Chine et les sanctions contre l'Iran. Malgré cela le prix s'est quand même stabilisé entre 55 et 60$ jusqu'au mois de février 2020 au cours duquel le prix à entamé une chute continue qui a amené les pays de l'Opep+ à se rencontrer début mars 2020, pour tenter de le stabiliser. Ils se sont séparés sans accord avec en prime une guerre des prix annoncée, suivie immédiatement par une chute historique du baril.

Il faut alors se poser la question de savoir finalement qui est le (ou le principal) responsable de cette chute de mars 2020: le Covid-19 ou la guerre des prix?

à mon humble avis, l'origine essentielle de la nouvelle baisse du prix du pétrole à moins de 30$ ne provient ni de la situation économique mondiale qui prévalait en 2019, même si ses principaux paramètres étaient toujours les mêmes que les années précédentes ni de la fameuse guerre des prix Arabie saoudite-Russie, même si celle-ci a quelque peu aggravé la situation en donnant naissance à une véritable panique au sein du marché pétrolier. L'origine est à attribuer aux impacts économiques d'une pandémie imprévue, qui n'a pas été prise au sérieux dès le mois de janvier ou au plus tard en février 2020, dont on ne connaît à ce jour ni la durée ni le remède et par conséquent le degré de recul final au niveau de toutes les activités économiques mondiales, ainsi qu'une très probable réorganisation de celles-ci dans le futur.

Dans un contexte pareil et à court terme, l'industrie pétrolière est doublement affectée par une chute exceptionnelle du prix du baril de pétrole suite à une chute tout aussi exceptionnelle de la consommation mondiale qui a déjà baissé d'environ 30%. Cette tendance va se poursuivre tant qu'il n'y a pas de visibilité sur la durée de la pandémie et du confinement qui en découle, entraînant en ce moment la chute de la consommation, puis sa stagnation et enfin une reprise qui surviendra certainement au cours du 2ème semestre 2020, mais qui sera lente. Il y a par conséquent une énorme incertitude sur le démarrage de cette reprise et la durée de la transition qui va suivre.

La pandémie mondiale du Covid-19 constitue-t-elle le seul facteur de la déprime du marché pétrolier ou est-elle un catalyseur pour une crise profonde qui sommeille depuis des années?

Il y aura certainement un avant et un après Covid-19 à tous les niveaux, parce que les impacts non seulement économiques, mais aussi géopolitiques en matière d'échanges commerciaux, d'organisation et de stratégies de sécurité (sanitaire, alimentaire et énergétique), vont battre en brèche tous les anciens concepts de libéralisme et de globalisation. Le comportement social de l'individu lui-même est en train de changer.

J'ai lu un article il y a quelques jours dans lequel l'auteur (je ne me rappelle pas de son nom) écrivait que «subitement, tout le monde est rentré chez soi, pas seulement au domicile, mais d'un pays où on est visiteur, travailleur, étudiant, etc. vers le pays d'origine. Les riches ont quitté les pays pauvres pour rejoindre leurs pays plus ou moins riches. Les pauvres ont quitté souvent un pays riche vers un pays pauvre, tous se croyant plus en sécurité chez eux».

Est-ce que c'est la solution? Je ne pense pas, parce que ce n'est pas en s'enfermant que la reprise va revenir.

Mais tout ceci va probablement s'accompagner par une profonde modification des échanges à l'intérieur des pays et entre pays, un changement du mode de consommation de façon globale et plus particulièrement de l'énergie, et par conséquent du poids des hydrocarbures dans les économies des pays aussi bien consommateurs qu'exportateurs.

La situation que vit le secteur des hydrocarbures finit par convaincre les plus sceptiques quant à la nécessité de changer de modèle énergétique, mais avec des prix aussi bas,

n'y a-t-il pas un risque de désinvestissement dans les énergies renouvelables?

La nécessité de changer de modèle de consommation énergétique, ou si l'on veut la mise en oeuvre d'une transition énergétique n'est pas nouvelle tout au contraire. Beaucoup de pays se sont fixés cet objectif, il y a déjà au moins deux décennies. Les raisons ou les motifs, et par conséquent les stratégies adoptées sont différentes d'un pays à un autre et ont évolué dans le temps, parfois très rapidement en fonction des conditions suivantes.

Possession ou capacité de contrôle (direct ou indirect) des ressources énergétiques renouvelables ou non renouvelables, dont on a besoin pour sa consommation intérieure et son économie.

l possession des moyens financiers pour acquérir les ressources énergétiques dont on a besoin, ou alors mobiliser les investissements nécessaires pour produire à un coût raisonnable l'énergie dont on a besoin à partir des capacités technologiques et des sources d'énergie dont on dispose (renouvelables bien sûr). Le progrès technologique qui a non seulement permis en matière d'usage, de réduire la consommation d'énergie, mais aussi d'introduire et de rendre compétitives de nouvelles sources d'énergie propres et renouvelables. la double prise de conscience des pays et des populations, non seulement au sujet de l'épuisement à terme des ressources énergétiques non renouvelables, mais aussi au sujet des dégâts environnementaux et climatiques dus en partie à la consommation excessive de ces ressources (hydrocarbures et charbon).

La combinaison de ces quatre conditions a parfaitement bien fonctionné pour la plupart des pays gros consommateurs d'énergie soucieux de leur indépendance énergétique, mais très peu ou pas du tout pour les pays producteurs dont l'économie est liée à la rente pétrolière.

Globalement il y a eu aussi une certaine compétition entre hydrocarbures et énergies renouvelables pour des raisons très simples: quand le prix des hydrocarbures monte, on investit dans les énergies renouvelables, quand il baisse c'est le contraire.

C'est ce qui risque d'arriver encore en principe, du moins tout au long de la période qui va précéder le redémarrage économique, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il va falloir prioriser les ressources financières disponibles vers les secteurs d'urgence que sont la santé, l'alimentation, l'eau et l'emploi.

Mais cela devrait aussi donner à réfléchir sur la nécessité de saisir l'opportunité de la crise actuelle et ses impacts futurs, notamment le risque de la dépendance de la rente pétrolière, pour établir des stratégies, et engager des actions à moyen terme, pour faire en sorte que la transition énergétique soit aussi synonyme de développement économique, de création d'emplois et non une simple fourniture d'énergie à consommer sans production de plus-value.

Personnellement j'ai fini par constater que finalement en Algérie, aussi bien l'Etat à travers ses différentes institutions, ses programmes et ses déclarations politiques, que les acteurs du secteur énergétique, ont toujours considéré que la transition énergétique ou plus précisément le développement des énergies renouvelables, a pour objectif essentiel la mise à disposition du consommateur d'une énergie. Celle produite à partir des hydrocarbures étant déjà disponible, abondante, et après tout moins coûteuse (parce qu'elle est largement subventionnée), a fait en sorte que cette transition n'a jamais réellement démarré. Il faut par conséquent changer de concept ou de stratégie et considérer cette transition en tant que nouveau secteur d'activité industrielle et économique, pouvant parfaitement contribuer à créer déjà de la richesse et de l'emploi avant même l'énergie qui vient avec, et sans tenir compte des autres ressources énergétiques.

Pouvez-vous nous donner votre pronostic sur l'évolution du marché après la fin de la pandémie du Covid-19?

La grande inconnue est justement liée non seulement à la fin de cette pandémie, mais aussi à la durée de la période de relance, parcequ'il ne faut surtout pas croire que dès sa fin, le redémarrage économique va nous ramener à une situation stable comparable à 2019.

On constate aujourd'hui qu'avec le début d'application de la réduction de production Opep+, le baril de Brent a atteint 27$. C'est aussi au cours de ce mois et un peu plus en juin 2020, que nous allons constater très certainement de fortes baisses de production de pétrole et gaz de schiste en Amérique du Nord (USA-Canada). D'autres pays se sont en principe engagés à réduire aussi leur production (Norvège, Brésil, etc.). Si la réduction globale s'oriente progressivement d'ici juin 2020 vers les 20 millions de barils/jour, le prix pourrait alors se stabiliser autour de 30$.

Mais ce niveau de prix demeurera fragile du fait qu'il va aussi dépendre des résultats du déconfinement dans les pays gros consommateurs d'énergie comme les USA, l'Asie et l'Europe.

Comme le déconfinement va être aussi progressif, et il en va de même pour le redémarrage économique, et si tout se passe bien, le baril pourrait alors revenir à un niveau supérieur à 35$ d'ici la fin de l'année 2020.

Au-delà de 2020, il est vraiment difficile de faire des prévisions, parce qu'il est probable que le marché pétrolier ne dépendra plus des mêmes facteurs à l'avenir.