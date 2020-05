Trois jeunes ont séquestré, torturé et filmé leur victime. La scène effroyable de la torture a été diffusée en direct sur Facebook. Les agresseurs proféraient des insultes et autres obscénités en faisant subir des supplices à leur victime. La scène s’est déroulée dans la ville côtière de Béni Saf à l’ouest de l’Algérie. L’incident a provoqué une vague d’indignation sur la Toile. Les internautes ont appelé à sanctionner sévèrement les auteurs de ce crime abject. Certaines personnes ont dénoncé ce cas extrême de harcèlement. Mis au courant par des citoyens, les éléments de la Gendarmerie nationale de Béni Saf ont ouvert une enquête. Suite à l’exploitation des informations fournies par la victime, les services de sécurité ont réussi à arrêter deux individus. Le troisième accusé a pu prendre la fuite. Il est, à l’heure actuelle, activement recherché par la police. Les deux malfrats ont été présentés devant la justice et placés en détention préventive, dans l’attente de leur procès. Ils seront jugés pour menaces de mort et actes de torture. Plusieurs autres charges pèsent sur eux, notamment l’enlèvement aggravé qui peut leur valoir une lourde peine de prison.