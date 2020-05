Les éléments de la Protection civile de l'unité d'Azeffoun, appuyés par les moyens de l'unité secondaire d 'Azazga et de Tizi Ouzou, sont intervenus hier aux environs de 16h pour éteindre un feu qui s'est déclaré dans un atelier de transformation de pneus en fibre de caoutchouc (gomme) au niveau du village Tamassilt commune d’Aghribs, dans la daïra d’Azeffoun. Le communiqué de la Protection civile ne fait heureusement pas état de dégâts humains mais l’on déplore de nombreux dégâts matériels tel qu’un lot de matériels et quelques machines endommagées, 200 sacs de 40 kg de grains de caoutchouc brûlés, 20 pneus usés et les murs de l'atelier fissurés par la force des flammes.