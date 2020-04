Un avion russe a atterri, hier, au niveau de la base aérienne de Boufarik, dans le cadre de la consolidation des relations bilatérales entre l'Algérie et la Fédération de la Russie. Selon l'ambassadeur de Russie, Igor Beliaev, «l'avion véhiculait en son bord une cargaison de matériel médical offert, en guise de don, par une société russe pour contribuer aux efforts continus visant à contenir la propagation de coronavirus Covid-19», a-t-il souligné. L'opération s'est déroulée en présence du ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid et les responsables de la 1ère Région militaire.

Dans ce sens, l'ambassadeur de Russie a souligné aussi à propos du matériel médical que «le 29 avril 2020, un avion-cargo est arrivé de Russie en Algérie avec un équipement de protection médicale acheté par Rosoboronexport, exportateur spécial de la Fédération de Russie,- thermomètres infrarouges sans contact, combinaisons, masques médicaux et autres installations dont le peuple algérien a désespérément besoin. L'assistance caritative à l'Algérie a été fournie comme l'un des partenaires fiables et clés de Rosoboronexport», a-t-il répondu. Dans le même sillage de la solidarité et des relations bilatérales qui caractérisent les deux peuples, russe et algérien, l'ambassadeur a déclaré à ce propos que «l'amitié et le partenariat entre l'Algérie et la Russie ont une grande histoire - presque 60 ans - et ils sont soutenus par une coopération puissante dans divers domaines. C'est l'Union soviétique qui est devenue le premier État au monde à établir des relations diplomatiques avec l'Algérie, le 23 mars 1962. La mission de la Russie d'aujourd'hui est exclusivement humanitaire. L'Algérie, ainsi que d'autres pays partenaires, ont reçu une assistance pour lutter contre l'épidémie de coronavirus Covid-19», et d'ajouter: «L'aide humanitaire à l`Algerie a été fournie conformément à la longue histoire des relations interétatiques toujours amicales et étroites entre Moscou et l'Algérie et à une coopération traditionnellement étroite dans le domaine militaro-technique», a-t-il précisé. La situation de la pandémie qui caractérise le monde entier, vient de montrer la solidité des liens entre la Fédération de la Russie et l'Algérie. Une preuve concrète de rapports stratégiques et de partenariat de haut niveau qui animent les deux pays amis. D'ailleurs dans le même registre, l'ambassadeur de Russie en Algérie, Igor Beliaev, a abondé dans le même sens en rappelant que «la Russie pour sa part est très reconnaissante à ses partenaires algériens pour l'aide qu'ils ont apportée au départ organisé de leurs spécialistes russes qui avaient achevé leur travail pour leur pays d'origine de l`Algérie en l'absence de trafic aérien régulier. La coopération dans la lutte contre le Covid-19 renforce la composante humanitaire des relations russo-algériennes», a-t-il rappelé.