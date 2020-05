Les statistiques de la Banque mondiale (BM) relatives aux transferts de migrants vers leurs pays d'origine, indiquent que la diaspora algérienne n'a transféré que 1,8 milliard de dollars en 2019. Ainsi, l'Algérie accuse un «déficit» de plus de 300 millions de dollars par rapport à 2018 ou elle a reçu plus de 2,157 milliards de dollars. Cette chute met à nu l'incapacité du système bancaire algérien à capter cette manne financière. Pour dire les choses simplement, ce système ne facilite aucunement les transferts de fonds de la diaspora. Sinon, comment expliquer que l'Algérie avec une diaspora plus nombreuse en France, soit très largement devancée par le Maroc et la Tunisie. Elle reste également à la traîne par rapport à certains pays du Moyen-Orient. L'Egypte vient en tête des pays dont les ressortissants à l'étranger ont envoyé 26,8 milliards de dollars. Les pharaons sont suivis par le Nigeria avec 23,8 milliards. Au Maghreb, les Marocains ont transféré le plus d'argent avec 6.7 milliards de dollars. Les Tunisiens font mieux que les Algériens puisqu'ils ont pu transférer 1.9 milliard. L'Algérie occupe donc la huitième position, avec un transfert de 1,8 milliard devant la République démocratique du Congo qui occupe la 9ème place. Selon les prévisions de la Banque mondiale, les fonds d'argent envoyés par les émigrés vers leur pays d'origine «devraient chuter brutalement d'environ 20% cette année» 2020. Ce recul incombe aux différentes restrictions, comme le confinement et la suspension des liaisons aériennes et maritimes, liées à la lutte contre la pandémie du nouveau coronavirus. En Algérie c'est plutôt le sens inverse qui fonctionne le mieux. Les transferts illicites d'argent ont causé des ravages pour l'économie algérienne. Les montants n'ont jamais été connus avec exactitude, mais la certitude est qu'ils se chiffrent en milliards de dollars. Selon un rapport établi par Global Financial Integrity, une organisation non gouvernementale (ONG) basée à Washington, au moins 1,5 milliard de dollars, des capitaux, quittent l'Algérie illégalement chaque année. Un chiffre «raisonnable» eu égard à l'ampleur de la corruption qui a gangrené le pays.

Il y a quelques jours, l'Algérie a mis en place un nouveau plan de lutte contre le transfert illicite de devises depuis et vers le pays. Le ministère du Commerce et celui de la Justice ont signé conjointement, un décret ministériel paru dans le dernier numéro du Journal officiel. Le document porte sur les modalités de l'installation d'agents chargés de mener les enquêtes économiques et la répression des fraudes. Ainsi, 139 nouveaux agents spécialisés chargés des enquêtes économiques et de la répression des fraudes ont été installés. Ils ont été habilités à constater l'infraction à la législation et à la réglementation des changes et des mouvements de capitaux de et vers l'étranger.