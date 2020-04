L'Algérie est-elle en train de résoudre le problème de manque cruel de masques de protection?En tout cas les besoins en masques alternatifs et chirurgicaux augmentent très vite et tout déconfinement passera par le port obligatoire de ces masques. «Le stock stratégique des masques chirurgicaux a été reconstitué grâce aux dons de la Chine, a déclaré récemment le ministre délégué à la Production pharmaceutique, Lotfi Benbahmed. La Chine a fourni une série de dons du gouvernement, d'entreprises et d'hommes d'affaires. Il est à noter que l'outil de production local s'est mis également à la confection des masques alternatifs. Ce type de masque grand public est déjà fabriqué au niveau des centres de formation professionnelle. Par conséquent, l'Algérie a décidé, faute de moyens financiers, de cesser d'importer les masques de protection ordinaires. Le déficit en la matière devait être comblé par le renforcement des capacités nationales de la production de ces moyens de prévention et de protection ordinaires. Dans ce contexte, le ministère de l'Industrie a mis, récemment, à la disposition des entreprises et personnes qui souhaitent fabriquer ces masques les caractéristiques techniques de ces produits, conformément aux normes requises par le groupe public des textile(Grtex). Pour rappel, l'Algérie a reçu récemment un nouveau don de la Chine constitué de masques chirurgicaux, de kits de dépistage et d'appareils de respiration artificielle, dans le cadre de la lutte contre le nouveau coronavirus (Covid-19). Elle avait reçu fin mars dernier, un premier lot d'une aide médicale de la Chine composé, notamment, de moyens de prévention et de respirateurs artificiels. Elle a également reçu le 15 avril un autre don du gouvernement chinois composé essentiellement de masques chirurgicaux et de vêtements de protection médicaux. Il s'agit de masques chirurgicaux, de masques FFP2, des kits de dépistage et des appareils de respiration artificielle, le total d'une quantité de 20 tonnes environ. à souligner qu'en début du mois de février dernier, l'Algérie avait envoyé un don de 500.000 masques, 20 000 lunettes de protection et 300 000 gants à la Chine, touchée par le coronavirus. Dans ce contexte, le ministre délégué à la Production pharmaceutique, le docteur Benbahmed a indiqué que 25 millions de masques, dont 700 000 FFP2, ont été importés en dehors du stock stratégique qui sera reconstitué.