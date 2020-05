La crise sanitaire majeure de Covid-19 qui frappe le monde en général et l’Algérie en particulier, semble avoir provoqué un automatisme dont le sens de la survie et la prise en main de sa propre destinée sont les exploits majeurs pour les pays pour parer aux risques et les dépendances de toute nature et de toute sorte.

L’Algérie opère des changements politiques, économiques et sociaux. A ce propos, la pandémie de coronavirus qui a renversé la donne de nombre de pays de par le monde, n’a pas plongé le pays dans le nihilisme tant escompté par ceux qui ont misé sur sa déroute totale et ses institutions. Surtout que lors de cette propagation sans précédent de cette pandémie ravageuse, le pétrole a connu une véritable dégringolade des plus historiques. C’est dire que la crise sanitaire majeure de coronavirus a eu comme effet la chute drastique des prix du baril de pétrole, ce qui veut dire que les pays qui indexaient leurs indicateurs économiques sur la base de la rente pétrolière et de sa conjoncture dans le monde, l’état de fonctionnement de leurs institutions stratégiques ne font qu’en pâtir à cause de cette situation chaotique qui touche et qui caractérise la situation économique au niveau international et aussi au niveau local dans chaque pays.

L’Algérie nouvelle, celle qui doit opter pour un changement politique dans le cadre du renforcement de sa souveraineté nationale et son indépendance économique, est soumise à un véritable défi, un défi qui remet en cause d’une manière définitive les démarches et les choix économiques des dernières décades, c’est-à-dire ne pas faire de la fluctuation du baril du pétrole dans le cours mondial son baromètre de choix dans l’objectif de déterminer une politique économique et les choix stratégiques de développement ainsi que de la renaissance nationale et la prospérité sociale. L’enjeu de la nouvelle Algérie vient de s’exprimer et se manifester par le sursaut et l’élan salvateur des forces créatives du pays lors de l’apparition de la pandémie de Covid-19 et sa propagation néfaste. L’esprit novateur et imaginatif a fait irruption comme panacée concrète pour parer à la crise sanitaire majeure de coronavirus et ses retombées sur les segments névralgiques de l’économie nationale en matière de demandes et de besoins cruciaux inhérents à la production de produits reflétant la dimension de la crise sanitaire majeure et ses exigences en termes de mobilisation de moyens et de génie créatif et productif.

La crise sanitaire majeure a éveillé la force dormante des Algériens et des Algériennes pour dire que le pays dispose de potentiel créatif et productif en mesure de parer à n’importe quelle crise et relever le défi de la construction et de l’édification par les mains propres de ses enfants. Le changement politique est aussi cette nouvelle mentalité qui doit être consacrée comme credo intangible dans la perspective de relancer le projet de renouveau et de redressement national en mettant en place un secteur économique fort et qui repose sur la seule force créative et ingénieuse des Algériens et des Algériennes en quête de leur indépendance économique comme signe de souveraineté au sens politique du terme. Les années de la prédation rentière ont fait que le pays a été détourné de sa vocation en tant que force régionale qui dispose de tous les atouts susceptibles de lui permettre de s’imposer en tant que pays émergent et avoir une place dans le gotha des nations modernes et développées. La culture rentière qui favorise la prébende, la prédation, la corruption et la gabegie doit être bannie pour laisser la place à une Algérie de la compétence, du mérite et de la légitimité du savoir et de la connaissance. Le pétrole est une denrée dont l’outil pourrait servir comme levier de développement national et comme viatique indispensable dans la perspective de booster l’économie du pays et de sa diversification.