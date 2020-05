La mouture de l'avant-projet de révision de la Constitution est à la portée de la classe politique et la dynamique de la société civile. Le débat et la réflexion sont lancés pour plus de peaufinage et plus d'enrichissement. Plusieurs volets ont été l'objet de ladite mouture dont l'interprétation a été inspirée de la nouvelle réalité sociétale et politique que traverse le pays dans son ensemble. Dans la mouture qui est soumise à l'enrichissement et au débat le plus large, il y a un volet qui s'intitule «propositions hors axes», c'est un élément qui porte en lui la quintessence même de la mouture, étant donné qu'il aborde les questions clés dont la prochaine Constitution, une fois adoptée par un référendum, constitueront les points nodaux, voire la matrice même de référentiel fondamental de la nouvelle Constitution.

La mouture suggère dans son volet inhérent aux propositions hors axes «la constitutionnalisation du Mouvement populaire du 22 février 2019 dans le préambule de la Constitution et la prohibition du discours haineux et de discrimination».

Ces deux points qui prêtent à plusieurs lectures et réflexions, auront plus de chance à ce que le débat sera plus nuancé et diversifié quant à sa cristallisation en tant que nouvelle variante qui estampillera la nouvelle Constitution du sceau de l'Algérie nouvelle qui s'approprie l'exigence du changement, et l'ouverture sans équivoque sur la nécessité de la démocratisation des institutions de l'Etat et de la société.

Le deuxième point qui n'est pas des moindres, c'est celui de la constitutionnalisation de la prohibition du discours haineux et de discrimination. Ce point est plus que sensible, d'ailleurs, le débat a été lancé au coeur même de la dynamique populaire qui s'est enclenchée avec l'émergence de l'élan du 22 février et ses secrétions de cette nature.

Le débat sera rude et coriace quant à la détermination et la maîtrise notionnelle et juridique au sens constitutionnel du terme.

Il sera judicieux de faire impliquer les véritables spécialistes scientifiques en la matière pour que le débat ne glisse pas vers des sentiers battus dont l'instrumentalisation constituera une arme à double tranchant.