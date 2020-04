L'Expression: L'Algérie vient d'adopter le protocole thérapeutique basé sur l'hydroxychloroquine pour lutter contre le coronavirus, peut-on savoir si cette molécule est produite localement en quantités suffisantes?

L'hydroxychloroquine est effectivement produite en Algérie. La taille habituelle annuelle du marché était estimée à quelque 300 000 boîtes pour les pathologies auxquelles elle est indiquée. Cette pandémie bouleverse la donne. Une commande en matière première a ainsi été passée pour l'équivalent de 400 000 boîtes. Ce qu'il faut retenir, c'est que l'appréciation de la nouvelle demande reste difficile, mais doit très rapidement être estimée pour pouvoir disposer dans les meilleurs délais et aux meilleurs prix de l'hydroxychloroquine. Les éventuelles quantités excédentaires seraient consommées les trois prochaines années.

Après la levée partielle par l'Inde de son interdiction d'exportation d'hydroxy-chloroquine, un traitement antipaludéen jugé prometteur par une partie de la communauté scientifique, peut-on espérer que l'appel d'offres lancé par la Pharmacie centrale des hôpitaux pour l'acquisition des quantités importantes de cette molécule soit satisfait?

Il est vrai que la pandémie a généré des tensions très fortes sur le marché international de ce produit et que l'approvisionnement en est rendu plus difficile que d'ordinaire. Plus rapidement nous passons nos commandes, plus facilement nous disposerons d'hydroxychloroquine à un prix acceptable. Cet appel d'offres international est une garantie supplémentaire d'assurer un stock suffisant pour nos patients.

Peut-on connaître le nombre de producteurs d'hydroxychloroquine en Algérie ainsi que leur potentiel productif?

Nous avons effectivement un producteur local de chloroquine, mais qui dispose néanmoins de deux autres sites alternatifs au sein desquels ce médicament peut être fabriqué. Il y a donc au total trois usines qualifiées dont les capacités de production permettent largement de le produire en Algérie.

Les autorités qui ont annoncé récemment disposer d'un stock de 300 000 boîtes d'hydroxychloroquine, ont-elles communiqué aux opérateurs pharmaceutiques les besoins réels du pays en la matière?

Ces besoins sont difficiles à estimer, il faudra néanmoins déterminer, avec un risque d'erreur le nombre de malades qui seront contaminés et ceux auxquels le traitement sera prescrit. La rapidité d'exécution de cette tâche est un facteur déterminant dans la lutte contre cette pandémie. C'est là une des tâches à laquelle s'attelle aujourd'hui le Comité scientifique installé auprès du ministre de la Santé. Je rappelle qu'un producteur algérien adhérent à l'Unop a déposé depuis plusieurs jours déjà une demande pour conduire un essai clinique par l'association de deux antiviraux fabriqués en Algérie et qui traitent aujourd'hui d'autres pathologies Nous considérons à l'Unop que c'est une première dans les annales pharmaceutiques algérienne et que cela représente une opportunité de passer du statut de «suiveur» à un statut d'«acteur pharmaceutique régional respecté».

Quelles sont les initiatives prises par l'Unop pour se solidariser avec les personnels soignants?

Dès l'apparition de la pandémie dans notre pays, l'Unop a d'abord entrepris, en coordination avec l'autorité sanitaire, un certain nombre d'actions nécessaires telles que la mise en oeuvre de plans de continuité des activités des entreprises, la vérification des stocks de matières premières et de produits finis pour tous les médicaments sensibles et la fabrication de produits tels que les gels hydro-alcooliques, l'hydroxychloroquine et l'azitromycine S'agissant des contributions au titre de la solidarité nationale, nos membres se sont, bien entendu, fortement mobilisés par des dons de médicaments à la PCH et par des actions d'achat de consommables de protection en cours d'exécution.

L'objectif de couverture de 70% des besoins par la production locale fixé pour 2014 n'est toujours pas atteint, pourquoi d'après-vous?

En décembre dernier, voilà donc quelques mois à peine, l'Unop a tenu la troisième édition des Jipa - les Journées de l'industrie pharmaceutique algérienne. Comme à chaque fois que nous organisons cette manifestation, nous procédons à l'évaluation du «contrat de développement» que nous avons proposé aux pouvoirs publics depuis quatre années déjà et dont le contenu peut être consulté sur le site de l'Unop: ce contrat intègre toute une série de mesures organisationnelles qui conditionnent, à nos yeux, la concrétisation de cet objectif de couverture de 70% des besoins nationaux en produits pharmaceutiques par la production locale. Pour résumer globalement la situation, disons qu'à ce stade, trois obstacles principaux devraient être surmontés en ce sens: en tout premier lieu, il manque une feuille de route précise dans laquelle cet objectif général soit décliné sous forme de sous-objectifs par types de produits, par classes thérapeutiques, par type de partenaires, etc., le tout avec des échéanciers précis. Il faut rappeler que dans le programme de l'ancienne équipe gouvernementale, datant de 2016, cet objectif devait être atteint en 2019. - le second obstacle rédhibitoire est celui de l'absence de politique des prix. Le système de prix en vigueur dont le fonctionnement actuel est excessivement rigide, ne prend pas du tout en compte l'évolution des coûts de production, avec le temps. Ainsi, à l'inverse des produits importés, les prix des produits pharmaceutiques fabriqués localement sont figés administrativement sur de très longues périodes, quelquefois sur une dizaine d'années ou plus, alors que dans le même temps, les coûts de fabrication subissent les aléas du taux de change pour les inputs importés ou ceux de l'inflation interne pour ceux acquis localement.

enfin, un troisième volet de nos recommandations qui peine à se concrétiser est celui qui touche au socle de toute politique pharmaceutiques Cela touche en particulier à l'enregistrement des produits fabriqués localement dont les délais sont de plus ne plus longs et retardent fatalement la substitution à l'importation. Cela touche, d'une manière générale, la modernisation de notre cadre réglementaire qui peine à se mettre en place. En résumé, tous ces problèmes sont connus depuis de longues années. Notre espoir est que, sans attendre que la crise du Covid-19 soit dépassée, nos autorités s'y attaquent de manière méthodique et volontaire, dans le cadre d'une stratégie cohérente et ambitieuse de relance du développement de ce secteur de notre industrie.