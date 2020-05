Réagissant aux dernières annonces du président de la Republique, relatives à la relance de l'agenda politique, de la révision de la Constitution, des élections législatives et de la loi électorale, le professeur Rachid Lerari revient dans cet entretien sur l'importance de ces échéances et leurs impacts sur l'émergence de l'Algérie nouvelle.

L'Expression: Que pensez-vous de l'annonce du président de la République, sur la relance du chantier politique et la reprise du processus de révision de la Constitution?

Professeur Lerari: Cela ne peut que confirmer la volonté du président et son engagement pour mettre les bases solides sur lesquelles va être bâtie la nouvelle République, et ce en relançant l'opération la plus importante, en l'occurrence la révision de la Constitution, qui sera le vecteur de toutes les réformes. Dans ce sens, il faut préciser que l'épidémie du coronavirus, a certainement retardé cet agenda, mais nous avons vu lors de sa rencontre avec les responsables des médias, que le président est déterminé à maintenir les échéances annoncées auparavant, à savoir l'organisation des élections législatives avant la fin de l'année, après avoir finalisé les opérations de révision de la Constitution et de la loi électorale. C'est précisément ce qui rejoint les attentes de la société exprimées à travers plusieurs mouvements, pour la reconstruction de ces institutions qui doivent être démocratiques et représentatives des ambitions et du choix du peuple, qui se sont toujours articulés sur la concrétisation du changement radical.

Comment voyez-vous le déroulement de ces opérations sur le terrain?

Il faut d'abord dire que les jeunes, qui représentent la plus grande partie de la population, ont un grand rôle à jouer dans la concrétisation de ces échéances. Il est certain qu'il faut les encourager, en mettant en place les mécanismes juridiques nécessaires pour leur donner la possibilité d'y participer avec force, dans la mesure où le système électoral actuel est plutôt favorable aux grands partis. à cet effet, il est nécessaire de fragmenter les circonscriptions électorales, car dans leur configuration actuelle, il est très difficile pour les jeunes de faire du chemin.

L'organisation des élections législatives impose la dissolution de l'APN, sur quelle configuration parlementaire et politique allons-nous aboutir?

La dissolution du Parlement sera inévitable, mais je considère qu'il est impératif avant de procéder à cette opération, d'avoir finalisé les autres chantiers, notamment la révision de la loi électorale et la révision dans la disposition des circonscriptions électorales, qui demeurent trop lourdes pour les jeunes en matière d'organisation de campagnes électorales. Bien que cela soit devenu une nécessité, c'est une réforme importante pour recadrer la nouvelle configuration politique.

Quels seront, selon vous, les effets de la pandémie du Covid-19 sur la concrétisation de cet agenda?

Le fait est que nous ne savons pas combien de temps cette épidémie va durer, mais il est clair qu'elle a retardé ce processus, mais il ne faut pas qu'elle le stoppe complètement. Cela étant, il est certain que cette situation va certainement affecter quelque peu le déroulement de ces opérations, d'autant plus que l'on sait que le document de la révision de la Constitution va être distribué dans quelques jours, mais cela n'empêche pas les personnes concernées, les partis, les médias, et peut être les académiciens, d'entamer l'étude de ce projet pour l'enrichir et préparer les éventuelles propositions, il s'agit dans le fond, de s'adapter à cette situation de crise sanitaire et essayer d'avancer malgré les difficultés.

Pensez-vous que cette période de crise a contribué à présenter de nouvelles opportunités pour l'émergence de l'Algérie nouvelle?

Chaque crise apporte son lot d'opportunités et j'estime que dans le cas de l'Algérie, l'épidémie du coronavirus a révélé en premier lieu, que l'Etat et ses institutions suprêmes sont à la hauteur de ces défis, et ce malgré le choc de départ de l'épidémie, qui a surpris tous les pays du monde. D'autre part, l'autre aspect hautement important et positif, révélé par cette crise est sans doute la force de la solidarité de la société algérienne. Bien que ce soit un caractère de l'identité algérienne, la solidarité des citoyens, leur mobilisation et la force de création et d'innovation qui s'en est dégagée, démontrent sans détour que nous sommes sur le bon chemin. Je pense que si ces forces sont encadrées, encouragées, et si on met à leur disposition un minimum de moyens, elles réussiront à opérer les changements tant espérés, et permettront à la nouvelle Algérie de naître sur des assises démocratiques solides.