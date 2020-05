«Le Conseil des ministres a décidé, après un débat de l’exposé présenté par le ministre des Finances relatif à l’avant-projet de loi de finances complémentaire pour l’exercice en cours, l’augmentation de 30 à 50% de la réduction du budget de fonctionnement. Cette réduction comprend les dépenses de l’Etat et de ses institutions, », c’est ce qui ressort du communiqué des décisions prises par le dernier conseil des ministres tenu dimanche.

Une décision inédite, mais incontournable pour l’Etat, tenant compte de la double situation de crise qui frappe le pays, en l’occurrence la chute des prix du pétrole et l’épidémie du coronavirus. à cet effet, dans son projet de loi de finances complémentaire, le gouvernement prévoit ainsi un recul des recettes des hydrocarbures à 20,6 milliards de dollars contre 37,4 milliards prévus dans la loi de finances initiale de 2020. Cela étant, l’interrogation demeure grande, sur les capacités de l’Etat à tenir un équilibre aussi fragile pour le fonctionnement de ses institutions.

à ce titre, il faut dire que les secteurs les plus névralgiques, tels que la Santé et l’éducation, ne seront pas affectés par cette mesure, qui vise à moyen terme d’assurer le soutien de la dépense publique, réformer la gestion de la dépense publique, assurer une répartition équitable des transferts sociaux au bénéfice de la population, stimuler l’activité économique, restaurer à moyen terme l’équilibre du budget de l’État et améliorer les recouvrements en plus de la mise en place de la fiscalité locale. Il n’en demeure pas moins, que les changements qui vont survenir, notamment dans la gestion des institutions, relèvent totalement de l’inconnu, du fait, que les responsables et les cadres de la nation se retrouveront devant l’impératif d’appliquer de nouvelles mesures qui peuvent, dans un premier temps, heurter le confort des habitudes prises durant des décennies. Pour les observateurs, la tâche est certes, très difficile, mais pas impossible. Il s‘agit notamment, de mettre en avant le principe de l‘austérité budgétaire, qui impose une drastique baisse des dépenses publiques, au profit d’un rééquilibrage de la balance des paiements qui, à moyen terme, devrait aboutir à atténuer le volume de financement de l’Etat aux dépenses des établissements publics qui seront appelés à enregistrer une amélioration de leurs ressources propres.

Autrement dit, l’Etat a décidé de faire le pas et passer à une politique de gestion longuement prônée par les anciens dirigeants du pays, sans jamais connaitre des effets concrets sur le terrain. Une gestion basée sur la rationalisation et l’austérité, qui peut être temporairement contraignante et douloureuse, mais certainement plus adaptée à la situation financière et économique du pays. il faut die que les orientations et les réformes qui devaient être effectuées par le passé au nom d’une rationalisation salvatrice pour le pays, et qui devaient justement éviter d’arriver à cette situation inextricable, sont devenues inévitables aujourd’hui, et s’imposent à l’Etat comme un passage obligé, où les institutions de l’Etat se retrouvent au-devant de la scène économique et sociale et devant le grand défi de donner l’exemple et de fédérer toutes les forces vives de la société autour de ce plan d’urgence.