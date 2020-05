A quelques semaines du début de l'été, et dans une ambiance des plus électriques et des plus pressantes en raison du virus Covid-19 venu chambouler le quotidien du citoyen, un souci et pas des moindres se profile à l'horizon. Le problème du manque d'eau potable marquera une nouvelle fois la saison estivale. Les raisons sont diverses, mais reviennent chaque année avec autant d'acuité, notamment pour les régions enclavées du sud et sud-est de la wilaya. L'axe qui longe les frontières entre Bordj Bou Arréridj, M'sila et Médéa souffre d'un manque de nappes phréatiques et de réserves souterraines aquatiques. Toutes ces régions au sud d'Ath Mansour, Ahnif, Adjiba, Ahl El Ksar, Mesdour, Dechmia, Ridane... sont alimentées à partir des barrages de la wilaya. Même situation pour des villages comme Tizza, Takerboust, Chréa, Drablia, Ouled Laâlam...continuent à manquer d'eau au robinet. Les efforts des pouvoirs publics en matière d'alimentation en eau potable sont considérables, mais restent insuffisants quand on parle de la région sud-est de la wilaya. Le triangle compris entre El Hachimia, Ath Laksar jusqu'aux limites avec la wilaya de Bordj Bou Arréridj et plus au nord la commune de Thaourirt, est réputé pour son manque de ressources souterraines. Ainsi, des villages comme Ighil Oumeziave, Chréa, Fraksa, Ath Rached, Ath Bouali, Roudha... souffrent du manque d'eau au robinet. Les réalisations ont donné lieu à la mise en service de trois barrages dont un qui occupe la seconde place en capacité de stockage au plan national, il s'agit du barrage de Koudiet Asserdoun dans la daïra de Lakhdaria avec ses 640 millions de mètres cubes suivi de Tilesdit dans la daïra de Bechloul avec 164 millions de mètres cubes et Oued Lakhal à Ain Bessem qui retient 27 millions.

Pour une gestion rationnelle, l'Algérienne des eaux est présente dans 44 communes de la wilaya. Les besoins de la wilaya sont de l'ordre de 120.982 m3 par jour. La production répartie entre eaux superficielles et souterraines est de l'ordre de 140.000 m3/transférée dans un réseau global de 3.572 km linéaires avec un raccordement de 97% du territoire de la wilaya. Bouira dispose de 554 ouvrages permettant le stockage de 204.000 m3. La disponibilité de l'eau varie d'une région à une autre et d'une saison à une autre. Ainsi, 40 communes sont dotées en eau au quotidien avec des horaires allant de 2 à 24 heures. Deux communes bénéficient de l'eau d'un jour sur deux et avec une tranche horaire de 2 à 14 heures par jour. Une commune gérée par la commune reçoit l'eau 1 jour sur 3 pendant 2 à 10 heures.

Quand l'eau est disponible elle est tributaire de l'état des réseaux et beaucoup de communes se plaignent de la vétusté de ce dernier. Qui dit vétusté dit coupure et dysfonctionnement dans l'alimentation. Ainsi et dans le cadre des grands transferts, toute la région ouest à Sour el Ghozlane au sud de la wilaya est régulièrement alimentée à raison de 3 à 4 jours par semaine pendant 4 à 10 heures par jour.

Les quantités d'eau qui coulent, vainement, dans la nature, sont très importantes comparativement à quelques gouttes atteignant les robinets. Inquiétés encore par les risques du coronavirus et ses effets dévastateurs, les habitants de Bouira, du moins ceux des régions citées, craignent de vivre éternellement le calvaire du citernage, solution préconisée à chaque saison chaude.

Un habitant du village Azzaknoun, daïra de Bechloul, résume cette situation dans cette déclaration.. «Nous sommes entourés par des réservoirs, des communes des autres wilayas sont alimentées à partir de Tilesdit quand, nous qui nous nous trouvons à quelques kilomètres de ce barrage nous manquons d'eau». Le pire est à craindre surtout et selon les habitants, la localité manque aussi d'un réseau d'assainissement. «Les forages existants sont exposés à une pollution parce que chaque ilot habité a recours aux fosses septiques» affirme un autre citoyen.