Doucement, mais sûrement, on s'oriente vers l'autre aspect du désastre: la crise du Covid-19 n'est pas seulement sanitaire, mais plutôt économique. Comme la plupart des pays à travers le monde, l'Algérie a mis en suspens son économie, déjà fragile, pour protéger les populations du Covid-19. Par mesure d'anticipation sanitaire, le gouvernement a fait recours au confinement, mais le coût économique de cette opération est exorbitant. Selon les experts, un mois de confinement sanitaire équivaut à une perte commerciale estimée à

200 milliards de dinars. Se référant aux données disponibles au Centre national du registre du commerce, les mêmes experts ont calculé ce montant de

200 millions de dinars sur la base de l'activité de deux millions de commerçants en Algérie. S'exprimant, hier, sur les ondes de la Radio nationale, l'ancien ministre des Finances, Abderrahmane Benkhalfa, a soutenu que la réouverture de différents commerces a sauvé d'une faillite certaine des milliers de commerces. Partageant exactement la même approche, l'expert en économie et finances, Abderrahmane Aya, a expliqué que le déconfinement de certaines activités commerciales «était une nécessité absolue» malgré le risque sanitaire. Aya a indiqué que la crise pétrolière pourrait durer tout au long de l'été et de ce fait, elle pourrait creuser encore davantage le déficit budgétaire qui est actuellement de

1 500 milliards de dinars. Selon les estimations de l'Association du transport aérien international (Iata), la suspension des liaisons aériennes pourrait coûter une bagatelle de 3,1 milliards de dollars à l'économie algérienne. Dans son rapport sur la région du Moyen-Orient et de l'Afrique du Nord, cette association a noté que la crise du coronavirus entraînera une diminution du trafic aérien de passagers d'environ 8 millions de passagers pour l'Algérie. Le même rapport ajoute que la baisse du nombre de voyageurs se traduira pour l'Algérie par une perte de milliers d'emplois et un manque à gagner d'environ 800 millions de dollars.

Le secteur du tourisme touche carrément le fond en raison de cette pandémie.

à tout moment le couperet risque de tomber sur 150 000 postes d'emploi. Premières à subir de plein fouet la crise, les 3 500 agences de voyages que compte l'Algérie ont mis la clé sous le paillasson depuis le début de la pandémie. C'est le désastre.

On comprend mieux pourquoi le gouvernement a pris, à ses risques et périls, la décision d'autoriser la réouverture de certains commerces. Djerad avance sur le fil du rasoir. S'il lâche trop ce sera une deuxième vague dévastatrice de l'épidémie qui arrivera et s'il confine avec excès, c'est l'ensemble du pays qui va s'effondrer. Face à cette situation difficile, le chef du gouvernement doit s'ingénier davantage pour solutionner une équation qui se complique. Il est dit que c'est en escadrilles que les problèmes arrivent. La crise sanitaire intervient dans une conjoncture extrêmement difficile pour l'économie algérienne: l'agriculture gravement mise à mal par une rareté pluviométrique, les prix du baril en phase de dépression inédite et la crise sanitaire est venue terrasser le tout. Comme les ménages et les entreprises, l'Etat ne sortira pas indemne de cette crise. Il sera bien évidemment endetté. Il subira directement l'impact des restrictions de production et prendra part à ces pertes sous des formes diverses. Ainsi, il aura un manque à gagner fiscal, notamment les impôts sur les sociétés, sur les revenus, la taxe sur la valeur ajoutée et sur les produits pétroliers. L'ardoise se chiffrera en centaines de milliards de dinars. L'Etat aura à affronter des montagnes de dettes publiques et le vrai coût de cette crise. Mais qui payera la facture?