De nombreux chantiers de réalisation de différents types de logements sont relancés après l'arrêt de deux mois en raison de la crise sanitaire, en attendant qu'il en soit demain avec d'autres. C'est ce qui ressort de la dernière déclaration en date, faite par le ministre de l'Habitat, Kamel Nasri, qui a affirmé que «la relance des travaux a déjà eu lieu et les programmes de logements se poursuivront et seront concrétisés sur plusieurs phases».

L'annonce de la reprise des chantiers de construction de logements après leur suspension est porteuse de plusieurs bonnes nouvelles. Elle sera sans doute accueillie avec grand soulagement de la part des souscripteurs qui commençaient à s'inquiéter, quant au retard de réalisation des logements.

En outre, il semblerait que la procédure de redémarrage arrangera la situation des travailleurs directs et indirects du secteur du Btph, qui se sont malheureusement retrouvés «piégés» par les mesures de confinement.

De retour aux déclarations du ministre de l'Habitat, ce dernier a précisé que «la première phase consiste en le parachèvement du programme en cours (900.000 unités)».

Poursuivant, Kamel Nasri donne rendez-vous à la fin de la crise du coronavirus et précise que «le coup d'envoi de la première opération de distribution des logements après le déconfinement se fera à partir de Blida en reconnaissance de tout ce qu'elle a subie».

«Nous avons pensé à procéder, après la fin de la crise sanitaire, à la première distribution de logements dans la wilaya de Blida en guise de reconnaissance par l'Algérie, peuple et gouvernement, du courage des Blidéens et des efforts fournis par les responsables de cette ville», a déclaré le ministre de l'Habitat, en marge d'une visite d'inspection dans cette wilaya. Cela avant de faire état de l'existence d'un foncier dans la wilaya de Blida suffisant pour la réalisation de 8000 unités dans le futur.»

Concernant le problème des réseaux électricité, gaz et autres dont pâtissaient certains programmes de logements en cours de réalisation dans la ville nouvelle de Bouinan, notamment le projet de réalisation de 4500 logements, Kamel Nasri a indiqué: «Nous avons pris acte des préoccupations des citoyens et avons trouvé avec le ministre de l'Energie la solution et nous sommes venus, aujourd'hui, pour arrêter une date pour la réception des projets, avec la réalisation de tous les réseaux, laquelle sera en septembre prochain.»

Par ailleurs, le ministre a expliqué concernant les appels à l'augmentation des quotas de logements, toutes formules confondues, que «toutes les demandes des citoyens au niveau national seront étudiées et évaluées en coordination avec le ministère de l'Intérieur, et une étude prospective avec vérification de toutes les demandes».

Le premier responsable du secteur de l'habitat a par la même occasion profité pour donner un signe positif aux souscripteurs au gigantesque programme de logements Aadl 2 de 2013, qui se plaignent depuis plusieurs années du flou qui entoure la date de livraison de leurs appartements. «Toutes les décisions d'affectation sont prêtes pour être remises aux souscripteurs, dont le nombre s'élève à 120000, mais l'opération se fera ultérieurement», a assuré le ministre.