Les félicitations du représentant permanent de l’ONU en Algérie valent une reconnaissance de la réactivité de l’administration algérienne face à une menace extérieure. Il va de soi que dans la lutte qu’a engagée l’humanité contre la pandémie, deux sortes de pays font l’actualité.

Il y a ceux qui ont cru disposer d’assez de moyens pour venir à bout de n’importe quel imprévu, mais qui ont lamentablement échoué à préserver la vie de dizaines de milliers de leurs citoyens. En face, d’autres nations ont su définir la dangerosité de la situation. Dans l’humilité et le sens des responsabilités, des milliers de cadres ont pris leur courage à deux mains et ont construit leur propre système de défense et attendu la vague épidémique. L’Occident qui montrait ses muscles à qui voulait voir et missionnait ses médias pour s’apitoyer sur la faiblesse de l’Afrique, allant jusqu’à pronostiquer une hécatombe sanitaire pour l’Algérie, l’Egypte et l’Afrique du Sud, a pris la pandémie en pleine figure et ses dirigeants en étaient réduits à commander de simples bavettes et des kits de dépistage, sans grand succès d’ailleurs. En France, en Espagne, en Italie et aux USA, la situation est sans nom. Leurs élites en sont à se disputer sur le nombre de masques qu’il faut pour sauver les meubles. Leurs systèmes de santé qui faisaient l’essentiel de leur démonstration de force se sont révélés inefficaces. Leurs peuples qui s’attendaient à voir dans les actualités les malheurs africains se sont fait surprendre à voir sur leur propre terre, des fosses communes.

C’est cette triste réalité que l’Etat algérien a évitée à son peuple. Les chiffres témoignent de la grande maîtrise de la situation, que ce soit au plan médical avec une progression exponentielle des capacités en équipement et matériel, grâce notamment à l’aide chinoise, ou au plan de l’organisation de la société où l’on a constaté un formidable élan de solidarité à l’échelle de tout le pays. La reconnaissance de l’ONU doit valoir aussi pour nombre d’autres pays, dont beaucoup sont africains et assez peu, européens. Les exemples de réussite n’étant visiblement pas dans le «bon camp», selon la définition que donnent Trump et consorts, a suscité une étrange campagne dirigée par les médias occidentaux contre ceux qui, présentement aident l’Algérie et plus globalement l’humanité entière qui se trouve être la Chine. En concentrant leurs tirs sur ce pays, au prétexte fallacieux qu’il leur a menti, les Occidentaux tentent de mettre sous le tapis leur faillite dans la gestion de la pandémie. Dans leur offensive, on ne les entend jamais parler de l’exemple algérien. Le succès de l’Algérie ne cadre pas avec leur discours. Alors, ils oublient totalement son existence dans les scénarii les plus invraisemblables qu’ils montent et perfectionnent au quotidien, histoire de convaincre leurs opinions publiques qu’il existe deux catégories d’êtres humains sur terre : il y a les Occidentaux et les Chinois. Si les premiers, malgré leur « démocratie » ont laissé mourir près de 100 000 de leurs citoyens, En face ils ne pouvaient pas avoir perdu 4 000 personnes seulement. Aussi, les Trump et consorts cherchent à ajouter un zéro à la comptabilité chinoise, histoire de prouver qu’une «démocratie» ne saurait pas plier devant un Etat qu’ils qualifient trop facilement d’«autoritaire». Mais la réalité est têtue. Il n’y a pas que les Chinois sur Terre. Il y a aussi, les Algériens, les Tunisiens et les Marocains qui, malgré leurs faibles moyens, ont sauvegardé la vie de leurs concitoyens.

Le message du représentant de l’ONU en Algérie est bon à prendre pour l’Histoire. Il sera dit que l’Algérie a réussi là où les vieilles démocraties ont fait chou blanc.