«Nous n'hésiterons pas à fermer à nouveau les commerces et reviendrons à plus de rigueur dans l'application du confinement.» C'est avec ses mots forts que le chef de l'Etat s'est adressé aux commerçants et clients qui ne respectent pas les normes élémentaires d'hygiène et de distinction sociale. Le chef de l'Etat est revenu sur la problématique de l'ouverture des commerces et les risques liés à une augmentation des cas de coronavirus. «S'il s'avère qu'ils sont à l'origine d'une hausse dans la propagation de la pandémie du Covid-19, nous allons tous les fermer», a soutenu le président de la République avant d'expliquer les raisons qui l'ont poussé à autoriser leur réouverture. «Le gouvernement a répondu favorablement aux demandes de l'Union générale des commerçants et des artisans algériens (Ugcaa) dans une tentative de rattraper le retard de la vie économique», a-t-il fait savoir. «Cependant, si cela mettra en péril la vie des citoyens, nous n'hésiterons pas à fermer à nouveau les commerces et reviendrons à plus de rigueur dans l'application du confinement, sachant que nous sommes arrivés presque à la fin de la pandémie», a-t-il insisté. Le président Tebboune avoue, néanmoins, que c'était le grand «souk» dans certains magasins. «Le gouvernement avait décidé, début Ramadhan l'extension de la liste des commerces pouvant rouvrir tels que l'habillement et les gâteaux traditionnels, toutefois, certains locaux ont enregistré une grande affluence sans respect des mesures sanitaires», a-t-il souligné avant de s'insurger contre cette attitude qu'il qualifie d'incompréhensible.

Le président de la République a relevé, dans ce sens, un «lien organique» entre les autorisations octroyées pour ces activités commerciales et la hausse du nombre de cas du Covid-19 enregistrés durant les derniers jours, promettant de «pallier à la situation». Il laisse entendre qu'une fermeture prochaine de ces commerces est envisagée. «La fermeture des magasins rouverts au début du mois de Ramadhan est devenue une revendication populaire après la hausse du nombre de cas du Covid-19 enregistrée récemment», a-t-il fait remarquer. «C'est impossible d'ignorer le nombre important d'appels protestant contre la réouverture de certains magasins. Notre mission et notre engagement sont de protéger le peuple.

La vie du citoyen algérien est plus importante pour nous que toute autre chose», a-t-il poursuivi. Le premier magistrat du pays assure, toutefois, que la décision sera prise en prenant en compte tous les aspects: sanitaire d'abord et socio-économique ensuite. «Nous essayerons de faire preuve de sagesse dans nos décisions. Nous n'essayons nullement d'imiter un autre pays. Nos décisions sont basées uniquement sur ce que disent nos scientifiques», a-t-il rétorqué. Il est vrai que la réouverture des magasins a été pointée du doigt par une grande partie de la population, notamment les acteurs de la santé. La raison principale réside dans la course «effrénée» de certains pour un sachet de «zlabia» ou une boîte de «kalb el louz». Cela sans la moindre protection et surtout sans respecter la distanciation sociale. Cela a coïncidé avec une recrudescence du nombre de cas confirmés. Tebboune a donc décidé de réagir. Allons-nous passer à un confinement total? Wait and see...