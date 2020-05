Dans son message à l’occasion de la Journée internationale des travailleurs, le président s’est dit prêt «à résoudre tous les contentieux en suspens, annuler l’impôt sur les petits revenus et préserver les acquis sociaux». Un engagement qui non seulement a été fort apprécié par la Centrale syndicale, mais qui a été considéré comme suffisant pour «répondre à toutes les préoccupations» des travailleurs algériens. Salim Labatcha, le secrétaire général de l’Union générale des travailleurs algériens (Ugta), l’a, d’ailleurs, confirmé en soutenant que le message du chef de l’Etat a apporté des réponses «sans équivoque» aux préoccupations des travailleurs algériens. Et d’ajouter : «Sachez que nous vous en sommes reconnaissants et que nous serons toujours à vos côtés pour construire l’Algérie nouvelle». Labatcha a tenu, au nom des travailleurs au sein de toutes les entreprises et administrations et dans tous les sites de travail, à s’incliner à la mémoire des travailleurs qui «nous ont quittés depuis mai dernier» mais aussi à saluer les travailleurs non sans les qualifier d’ «une des fiertés de l’Algérie qui progresse, car vous êtes toujours aux premiers rangs dans la défense de l’Algérie, des institutions et des fondements de la République». Réitérant l’engagement et la détermination à «venir à bout des résidus de la corruption et des corrompus», le premier responsable de la Centrale syndicale a ajouté que «nous viendrons à bout également des effets néfastes de ceux qui ont semé la corruption dans le pays et nous surmonterons, avec l’aide d’Allah, cette crise économique, financière et sociale». A cet effet, Lababtcha a appelé tout un chacun à «œuvrer avec davantage de vigueur et de sacrifice pour l’Algérie nouvelle». Il faut rappeler que le SG de l’Ugta avait annoncé que son organisation allait entamer des consultation avec les pouvoirs publics et le patronat afin de discuter des voies et moyens d’assister les entreprises à honorer les salaires des travailleurs en ce temps de crise sanitaire. Il avait insisté sur le fait que la priorité pour l’organisation syndicale «est de sauver les salaires des travailleurs et de pérenniser les emplois». La seconde priorité sera «la relance de l’entreprise après le Covid-19» avait-il encore indiqué. A ce propos, Labatcha a expliqué qu’un «dialogue décentralisé» sur la relance de l’entreprise et la réadaptation de son activité après la pandémie, était programmé. Ce dialogue «consistera, en premier lieu, en des rencontres entre les sections syndicales de chaque entreprise avec les employeurs pour étudier la situation et tracer une politique adaptée à sa relance et au maintien de sa viabilité», a-t-il indiqué. Concernant les mesures sanitaires préventives décidées par les pouvoirs publics contre la propagation du Covid-19 en Algérie, Labatcha a estimé que «ce sont des mesures louables qui ont apporté leurs fruits et que l’Ugta ne peut que saluer».