Le Cnes et d'autres syndicats ainsi que la tutelle ont tous élaboré, chacun de son côté, des feuilles de route et émis des propositions pour sauver ce qui reste de l'année universitaire ou tout au moins en minimiser les dégâts causés par le Covid-19. C'est un plan spécial qu'a ficelé le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Des recommandations strictes ont été adressées par Chams Eddine Chitour aux directeurs des conférences régionales des universités de se préparer à une reprise probable des activités pédagogiques après le confinement. De même qu'ils sont invités à renforcer les capacités d'accueil au niveau des campus en réaménageant les plannings des cours, de sorte à assurer le bouclage des programmes. Le ministre a également demandé aux universités de se préparer à l'inscription des nouveaux bacheliers durant cet été.

Estimant qu'il est possible qu'un retour aux études est possible dès la fin du confinement le 15 mai, le coordinateur national du Cnes, Abdelhafid Milat, a échafaudé trois scénarios possibles. Il préconise d'abord un retour «progressif» tout en respectant les mesures sanitaires requises.

«Nous avons 1,7 million d'étudiants dans nos campus. On ne peut raisonnablement pas demander à tous ces étudiants de venir en même temps. La reprise doit concerner en premier lieu les étudiants de la 3e année licence (LMD) et la 2e année master», Abdelhafid Milat suggérant que « les autres spécialités devront reprendre progressivement afin d'éviter la concentration des étudiants», Milat suggère également que les cours se tiennent au sein des amphithéâtres en procédant par petits groupes tout en garantissant la distance sanitaire. Cette mesure doit être également accompagnée d'une réduction du volume horaire des cours dispensés.

Si l'épidémie persiste jusqu'au-delà du mois de juillet, le Cnes propose une reprise en septembre car il est impossible de poursuivre les cours durant les périodes des grandes chaleurs, notamment au sud du pays. Enfin, le troisième scénario est improbable aux yeux du Cnes puisqu'il prévoit la poursuite de la maladie au-delà du mois de juillet. De son côté, le secrétaire général du Sneu, Messaoud Amarna, a appuyé l'idée d'entamer les préparatifs pour la rentrée universitaire de 2020-2021. Une préparations qui doit se faire en coordonnant avec le ministère de l'Éducation nationale concernant la date et les résultats de l'examen du baccalauréat.

L'objectif est alors de tenter à travers une approche plausible pour d'une part sauver la scolarité des étudiants et d'autre part anticiper sur les événements. Sur ce registre il faut dire que l'université a donné le parfait exemple.

Rappelons-nous, dès le 1er mars dernier, alors qu'on était loin de l'alerte pandémique qui endeuille le monde, le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a adopté des mesures «préventives» pour assurer les cours à distance. Dans une note adressée aux présidents des conférences régionales des universités et directeurs des établissements universitaires, Chems Eddine Chitour a révélé une initiative «pédagogique» mise en place par le secteur pour mettre un terme à une «éventuelle» propagation du coronavirus, consistant en l'élaboration d'une plate-forme garantissant les cours à distance pour une durée d'au moins un mois. Cette initiative consiste en «la publication en ligne d'un contenu de cours consultable, couvrant une période d'un mois au moins d'enseignement, sur le site Web de l'établissement (de préférence sur la plateforme de l'établissement) ou sur tout autre support».

Aujourd'hui, par une de ses facéties, l'histoire privilégie l'impensable. L'imprévisible se produit souvent. Le hasard n'en est jamais un. Les mathématiques nous enseignent justement que le hasard est une probabilité réalisée et en sa qualité de polytechnicien, le professeur Chitour le sait parfaitement bien. On a vu des dirigeants des pays les plus puissants et les plus nantis commettre de grossières erreurs d'appréciation et qu'ils payent aujourd'hui par des milliers de vies de leurs concitoyens qu'ils sont censés protéger. En anticipant sur les événements, Chitour a eu un coup d'avance. Comment ne pas saluer cette vigilance prospective d'un des nôtres?