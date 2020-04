Les opérations de lutte contre le coronavirus se multiplient et se diversifient. Hier les services de la sureté de Bouira ont fait appel à leurs camions pompes, habituellement utilisés pour disperser les manifestants dans une opération de désinfection de plusieurs quartiers de la ville. Les mêmes services continuent à lancer des appels aux citoyens les invitant à rester chez eux et à sanctionner les plus récalcitrants qui continuent à braver l'interdiction de sortir après 19 heures. Même si ces inconscients y voient une restriction des libertés, il reste que le confinement demeure l'unique moyen en mesure de freiner la prorogation du virus meurtrier. Les éléments des Scouts musulmans aussi multiplient leurs activités en direction des plus nécessiteux à travers la collecte de denrées et leur distribution. S'agissant de ces derniers, ils étaient nombreux à nous demander quelles sont les procédures pour bénéficier de l'aide exceptionnelle décrétée par le président de la République. Comment s'inscrire pour bénéficier de la prime des 10 000 DA.

Du côté de l'Assemblée populaire communale on dit n'avoir encore rien reçu pour entamer l'opération même plus que quelques jours nous séparent du début du mois sacré du Ramadhan. Une source proche de l'administration pense qu'on se rabattra sur la liste des bénéficiaires du couffin du Ramadhan. Cette solution sanctionnera beaucoup de personnes aux revenus limités et qui ont tari suite à cette pandémie. Il s'agit particulièrement des ouvriers journaliers qui ne peuvent plus exercer sur les chantiers à l'arrêt. La guerre c'est aussi la fermeture, tardive, du marché des fruits et légumes de Lakhdaria, mais pas celui de la ville de Bouira qui grouille de monde chaque jour. Du côté de l'EPH de Bouira on annonce la mise en fonction du matériel récemment reçu, aspirateurs artificiels et condensateurs d'oxygène offerts par un natif de Bouira. Les Etablissements de proximité relevant du secteur sanitaire ont été aussi dotés de matériels de prévention, offerts par le même donateur.

Il s'agit de l'Epsp de Kadiria, d'Ahnif, de Bordj Okhriss et celui de Lakhdaria. Ces établissements de santé de proximité manquent de tout selon un paramédical. «Il nous est arrivé d'exiger au malade de ramener avec lui une seringue. Depuis l'apparition du virus Covid-19 et tout au début on travaillait sans aucune protection personnelle. Les aides de ce bienfaiteur sont une aubaine pour nous» ajoute notre interlocuteur qui exerce dans un Epsp de la daïra de M'Chedallah. Cette guerre ne peut être gagnée sans le respect strict des recommandations préventives des personnels médicaux. Comme rapporté par notre quotidien, Bouira a le privilège d'être à l'avant-garde et au front de lutte contre le virus à travers la ville de Lakhdaria. Cette ville située à une quarantaine de kilomètres au nord-ouest du chef-lieu de la wilaya, compte sur l'unité de production Cpcm Pharma pour produire plus de 700 000 boîtes d'Hydroxychloro-quine, actuel et unique remède prescrit aux personnes atteintes par le coronavirus.

Cette unité est entrée en production depuis trois ans dans le cadre d'un contrat avec un partenaire indien. L'unique laboratoire national producteur de l'antipaludéen a concentré toute sa force sur la fabrication du produit dont la matière première est livrée par l'Inde. Dans une déclaration à l'APS, le directeur du laboratoire a affirmé: «La première quantité de matière première pour la production de ce médicament sera réceptionnée en mai prochain grâce aux mesures prises par les ministères de l'Industrie et des Affaires étrangères avec les autorités indiennes, ce qui permettra à l'usine de produire 460 000 boîtes de ce médicament dans une première étape». Quant au deuxième lot, il sera réceptionné en juillet et en août, ce qui permettra à l'usine Cpcm Pharma de produire 300 000 boîtes, pour atteindre un total de plus de 700 000 boîtes». Parce que la demande mondiale est de plus en plus pressante et pour éviter toutes mauvaises surprises, le groupe Saidal multiplie les négociations avec les fournisseurs pour acquérir la matière première pour fabriquer l'hydroxychloroquine.