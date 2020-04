Le Premier ministre, Abdelaziz Djerad, a présidé, hier, une réunion du gouvernement par visioconférence consacrée à l'examen de l'avant-projet de loi de finances complémentaire (LFC) pour l'année 2020, a indiqué un communiqué des services du Premier ministère. Le ministre des Finances Abderrahmane Raouya a présenté un exposé sur les propositions contenues dans l'avant-projet de la LFC-2020, ainsi que les objectifs qui sont attendus de chacune d'elles, a précisé la même source. Le ministre a, également, présenté les impacts économiques et financiers résultant de la crise sanitaire liée à la pandémie de Covid-19 et de la situation du marché international des hydrocarbures, souligne le document.

La même source a rappelé que cet avant-projet de la LFC 2020, s'inscrit dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'action du gouvernement et des engagements pris par les pouvoirs publics en matière d'allègement et de simplification des procédures en vue d'améliorer le climat des affaires, de relance de l'investissement, de développement des start-up et de lutte contre le coronavirus, à travers l'exemption, à titre temporaire, de taxe sur la valeur ajoutée et des droits de douanes, les produits pharmaceutiques et les dispositifs et équipements médicaux, utilisés dans la riposte à la pandémie de Covid-19. Des mesures sont également prévues au titre du renforcement du pouvoir d'achat des ménages à travers la reconduction de l'abattement de 50% en matière d'IRG et d'IBS, au profit des revenus réalisés dans les régions du Sud.