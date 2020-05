Tic toc. Si rien n'a changé dans l'annonce faite par le président de la République, le jour où il a chargé le Comité d'experts de préparer une mouture d'un avant-projet de révision de la Constitution, le compte à rebours a commencé pour les Algériens. Ces derniers n'ont que 30 jours pour examiner, débattre, critiquer, mais surtout enrichir le brouillon des experts, dévoilé jeudi dernier et remis à des personnalités, aux partis politiques, aux médias et aux associations. Dans cette première copie d'une soixantaine de pages, le professeur Laraba et son équipe ont présenté une plate-forme de débat pour six grands axes, déjà prescrits par le président Tebboune. C'est ce document présenté par le Comité d'experts qui, espère Abdelmadid Tebboune, sera «enrichi de vos contributions constructives en y apportant les modifications, les suppressions et les ajouts que vous jugez utiles, l'objectif étant de doter la nation d'une Constitution consensuelle à la hauteur des aspirations du peuple». L'avant-projet de la Loi fondamentale qui sera soumis après enrichissement, au Parlement avant d'être adopté par voie référendaire, devra signer l'acte de naissance de la nouvelle République dont rêve le Hirak depuis le 22 février 2019. Quels sont les changements fondamentaux que propose la copie? Il y a lieu de citer les propositions les plus importantes dont la création du poste de vice-président et le retour à la dénomination de chef du gouvernement, la limitation des mandats présidentiels à deux, qu'ils soient consécutifs ou séparés ou encore l'octroi au chef de gouvernement plus de prérogatives puisqu'il sera directement responsable devant le Parlement qui pourra proposer et voter une motion de censure contre son gouvernement. L'autre grande nouveauté proposée au débat est la possibilité de l'envoi des troupes de l'ANP en dehors des frontières. La mouture propose aussi la consécration du Hirak populaire du 22 février dans le préambule de la Constitution, le recours au régime déclaratif pour la création d'associations ainsi que la constitutionnalisation de la liberté de la presse sous toutes ses formes et la protection de la femme contre toutes les formes de violence... Et il est à se demander quelles seront les questions qui vont concentrer beaucoup plus le débat? Quel régime les Algériens souhaitent-ils avoir pour l'avenir: parlementaire, présidentiel ou semi-présidentiel? Seront-ils d'accord pour la désignation d'un vice-président? Ce dernier remplacera-t-il automatiquement le locataire du palais d'El Mouradia en cas d'empêchement, sans recourir à de nouvelles élections? Ce sont des questions importantes car le citoyen a besoin de savoir à qui il devra confier son destin. Toutes ces interrogations et bien d'autres vont être débattues et chaque citoyen ira de son opinion et apportera sa contribution «qui permettra de baliser la voie pour l'édification d'une nouvelle République dans laquelle tout un chacun jouira de la justice, de la liberté, de la sécurité, de la stabilité, du confort social et de la confiance en l'avenir», comme l'a souhaité le président Tebboune. Le chef de l'Etat, faut-il le rappeler encore, en parlant de l'amendement prochain de la Constitution, a promis que «ce ne sera pas du sur mesure pour un président, un clan ou un mode de gouvernance». Il s'est aussi engagé à opérer autant d'amendements et de changements «jusqu'à ce que nous parviendrons à une Constitution consensuelle». Arriver à un «consensus» sur le texte qui fixera toutes les règles, hiérarchisera l'ensemble des rapports entre gouvernants et gouvernés et définira les droits et les libertés des citoyens, cela équivaut, assurément, à la matérialisation d'un Etat démocratique,car, pour qu'une Constitution soit réellement démocratique il faut déjà que le peuple participe à son élaboration. C'est là la seule manière de garantir à chaque citoyen de se reconnaître dans la Constitution et de s'assurer que ses droits et libertés seront protégés quel que soi le mode de gouvernance. L'Algérie aura-t-elle en 2020, une telle Constitution?

Le débat est ouvert et sera totalement libre! Certes, il sera limité dans le temps, mais c'est déjà en soit un bon début! Tous les Algériens sont invités, pour la première fois depuis leur indépendance, à débattre de la loi des lois. L'expérience semble intéressante, son succès par contre demeure tributaire de l'adhésion qu'elle suscitera, mais aussi du temps de maturation de ce texte.