D'importantes opérations ont été menées par les services de sécurité de la police au niveau de Constantine. Ces opérations entrent dans le cadre du plan élaboré pour le mois de Ramadhan. Le but est de sécuriser la ville, protéger le citoyen et veiller au respect des consignes du confinement, notamment en l'absence de conscience de certains citoyens qui, avec leurs actes suicidaires, sont un vrai danger pour la santé publique. La sûreté de wialya a donc renforcé son dispositif qui agit de jour comme de nuit. Son hélicoptère a été mis en service juste après la rupture du jeûne pour localiser les groupes de délinquants qui s'aventurent à occuper les rues durant la nuit.

La police avait par ailleurs rendu un bilan sur le non-respect du confinement depuis le 28 mars conformément à la loi. Ainsi, toutes les personnes n'ayant pas respecté les règles du confinement ont été soumises à la loi. Il s'agit notamment de 1718 individus. Dans le même contexte, indique un communiqué de la police», il a été enregistré le non-respect du confinement par 1038 automobilistes qui ont également été soumis à la loi au même titre que 16 motoristes. les mêmes services ont arrêté 24 individus pour violence, atteinte à l'ordre public et non-respect du confinement». Le même communiqué ajoute que «la police a interpellé 58 autres personnes et six véhicules», dans le même contexte, à la veille du Ramadhan.

Par ailleurs, dans un communiqué similaire, depuis le début de l'année «les forces de la police ont saisi dans le cadre de leurs fonctions contre la criminalité 15 000 unités de psychotropes. Lors de ses opérations multiples, la police, la BRI notamment, a réussi a démanteler plusieurs réseaux composés même de femmes.

à noter qu'il s'agit de réseaux nationaux» d'autres bilans sont a prévoir au courant des prochains jours.