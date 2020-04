La prime exceptionnelle promise par le chef de l’Etat pour le personnel de la santé sera versée à ceux qui sont au service des malades contaminés. C’est ce qu’a affirmé hier, à Alger, le ministre de la Santé, Abderrahmane Benbouzid.

S’exprimant lors de son audition au Conseil de la nation, Benbouzid a fait état de la « préparation en cours » des textes réglementaires permettant la mise en œuvre de la prime exceptionnelle laquelle, a-t-il martelé, sera « versée exclusivement aux professionnels de la santé ayant été au-devant de l’épidémie et ce, dans un souci d’équité à leur égard ». Plus explicite, Benbouzid a souligné que « les directeurs et les chefs paramédicaux fourniront avec précision des listes des personnels de la santé, contenant les noms du personnel ayant été au service des malades contaminés ».

Poursuivant, Benbouzid a tenu à souligner à ce propos que «certains médecins ont pris des congés », ajoutant que « ceux qui ne travaillent pas dans les services où il y a du danger, ne devraient pas prendre la même prime». Cela avant d’ « appeler le personnel de la santé à faire preuve de conscience professionnelle dans sa mission ».

Indiquant que le nombre des guérisons représente 35% de la totalité des 2629 cas de contaminations, le ministre de la Santé a, de nouveau, défendu le choix thérapeutique basé sur la chloroquine, un traitement ayant prouvé son efficacité par le passé », a-t-il martelé, avant de rassurer quant à sa « disponibilité » actuelle.

S’appuyant sur le langage des chiffres, le ministre de la Santé a révélé que « pas moins de

804 malades du coronavirus ont été guéris après avoir été traités à la chloroquine».

Confirmant, à ce propos, la tendance « à la baisse » des cas de décès, Benbouzid s’est félicité du fait que « seuls 40 malades sont actuellement intubés », avant de réaffirmer que les données sont communiquées en toutes « transparence et franchise », et ce, grâce à la plate-forme numérique « performante » mise en place par son département.

Le ministre a assuré que la situation sanitaire relative à la propagation du coronavirus se stabilise, soulignant qu’il faut toutefois « rester prudent ».

Ainsi, après avoir évoqué la tendance « baissière » du nombre de décès dus au virus en Algérie, Benbouzid a réitéré à la même occasion l’impératif de respect du confinement et des mesures de prévention contre le coronavirus.

Pour finir, il y a lieu de noter que le ministre de la Santé a affirmé, lors de son passage, hier, sur les ondes de la radio chaîne 2, que « l’Algérie produira prochainement des moyens de dépistage du Covid-19 ».

«l’Algérie entamera dans trois semaines la production des kits de dépistage du coronavirus », ajoutant que « les centres de soins vont être, également, prochainement équipés afin de réduire la pression sur les hôpitaux ».