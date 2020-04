Malgré la levée de toutes les contraintes et les difficultés étant à l'origine du grand retard qu'accuse la réalisation de la nouvelle aérogare de l'aéroport d'Oran, celle-ci ne sera pas livrée telle que prévue, c'est-à-dire pour la fin du mois de décembre de l'année en cours. Sa réception est reportée pour le premier semestre de l'année prochaine, 2021. Les travaux sont, pour le moment, à l'arrêt en raison de la crise sanitaire. C'est ce qu'a indiqué le directeur général de l'Entreprise de gestion des services aéroportuaires de l'ouest, Abdelkader Kessal, soulignant toutefois que «le taux d'avancement des travaux dépasse le seuil de 95%». «Le gros oeuvre est achevé à 100% et le projet est en phase d'installation d'équipements dont les ascenseurs, le tapis roulant et les caméras de surveillance», a-t-il souligné expliquant que «la mise en service de la nouvelle aérogare sera précédée par des essais techniques». Le projet revient, à la facture, égale à 38 milliards DA. La capacité de traitement de la nouvelle aérogare de cet aéroport est de 3,5 millions de passagers par an, extensible à 6 millions.

Ainsi donc, l'on vient à bout de la problématique liée à l'encombrement que connaît l'aéroport des années durant. «Le problème de la capacité d'accueil sera définitivement résolu avec la réception de cette nouvelle aérogare», a-t-on souligné indiquant que le «nombre de tarmacs sera augmenté de 16 à 25, en plus de trois tarmacs destinés aux gros porteurs». Cette aérogare, alimentée en énergie solaire, dispose d'un parking de trois étages d'une capacité de 1 200 véhicules, financé par l'Egsa à hauteur de 1,4 milliard de dinars, ainsi qu'un autre parking extérieur pouvant également accueillir 1200 véhicules. Par ailleurs, à noter l'achèvement des travaux de réalisation d'une nouvelle double voie sur une distance de 2 km menant vers la nouvelle aérogare, le renforcement de l'éclairage public et la création d'espaces verts à la charge de l'Egsa. La nouvelle aérogare de l'aéroport international d'Oran est dotée d'un système d'alimentation en énergie solaire. Cette aérogare, qui occupera un espace bâti de plus de

31 000 m2 de la superficie globale du nouveau site de l'aéroport de plus de 1 110 ha, sera couverte par des plaques photovoltaïques. Celles-ci seront adoptées comme source principale d'énergie pour couvrir les besoins en éclairage, de climatisation et autres. Chaque mètre carré de plaques photovoltaïques produira environ 50 kilowatts d'énergie électrique. La nouvelle aérogare sera réalisée selon un style moderne adapté aux systèmes technologiques avancés de transfert des eaux pluviales pour répondre aux besoins de l'aéroport, entre autres, l'arrosage des espaces verts qui seront créés intra et extra-muros, selon une architecture haut de gamme. Dès que la nouvelle aérogare rentrera en service, il sera procédé à l'aménagement de la gare actuelle pour la réserver aux vols des lignes intérieures.