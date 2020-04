Le coronavirus sonne l'heure des grandes réformes. Les nouvelles technologies sont au centre d'intérêt de l'actuel gouvernement. En cette ère où Internet est roi, nous devons préciser très clairement que le recours à la technologie comme instrument efficace pour faire face à la crise sanitaire est primordial, voire vital. «Le gouvernement travaille à la mise en place d'un environnement numérique dans tous les secteurs et domaines», souligne un haut responsable au Premier ministère. Pour plus de précision, la même source ajoute que des décisions importantes et bénéfiques sur le long terme ont été prises. Soulignant dans ce sens que toutes les compétences algériennes en matière de technologies du numérique ont été invitées à contribuer au développement du pays.

C'est vrai qu'il n'est jamais trop tard pour bien faire, mais il faut dire que certains retards causent énormément de dégâts. Les dommages engendrés sont fatals et pèsent parfois même très lourd. Le coronavirus met à nu le «mode de fonctionnement de notre société». «Le retard pris par l'instauration de l'économie numérique et l'utilisation des nouvelles technologies, met à nu le système numérique de notre pays. Aujourd'hui, nous payons les retards technologiques qu'on aurait pu éviter, le mal est profond et le dysfonctionnement est flagrant», regrette un expert en nouvelles technologies. Pour lui, la technologie demeure «sous- exploitée» dans tous les secteurs d'activités, il est temps de faire de véritables réformes.

Contacté, hier, par nos soins, le spécialiste des nouvelles technologies de l'information et de la communication, Iheb Tekkour, indique que c'est une occasion en or pour l'Etat qui doit «saisir cette opportunité». «C'est l'occasion ou jamais pour que l'Etat redonne à l'élite sa véritable place. Elle doit guider dans le choix des décisions politiques», souligne le jeune expert en expliquant qu'il faut respecter l'échelle de valeur et redonner aux chercheurs et scientifiques leur véritable place dans la société. Selon le même expert, c'est l'occasion aussi d'intégrer dans les moeurs des Algériens l'importance des nouvelles technologies.

Dans le même sillage, Brahim Baba Aïssa, un autre expert en marketing et stratégie digitale, nous a expliqué de son côté, que le cadre législatif sous-développé est l'une des failles du système.

Pour lui, des groupes de start-up peuvent être mis en service pour développer des applications algériennes téléchargeables sur les téléphones, pour encourager «l'économie numérique et le paiement par téléphone». «Aussi, l'apport de modifications rapides sur la législation bancaire de la part de la Banque d'Algérie constitue une nécessité absolue, en sus de l'inclusion de modifications au niveau du droit commercial, qui peinent à voir le jour.» Le même expert met en exergue l'importance capitale de la promulgation d'un nouveau Code du commerce pour rendre les textes de loi y afférents compatibles avec les transformations induites dans l'économie nationale depuis 1992.