Les éléments de la brigade territoriale de sécurité routière de la Gendarmerie nationale d'Oran viennent de saisir plus de 11 quintaux de viandes blanches impropres à la consommation.

Cette saisie a été opérée au niveau de la RN 11, à l'entrée Est de la wilaya d'Oran. Passée à l'examen du vétérinaire, la viande en question s'est avérée impropre à la consommation». Choisir entre la peste et le choléra...

Des Oranais, connus pour être des consommateurs gourmands, ont opté pour la maladie, n'ayant aucun médicament ni un quelconque vaccin la contrecarrant, le Covid-19. Sinon, comment interpréter le fait qu'ils continuent à bafouer, de bout en bout, les règles essentielles du confinement en organisant d'incessants cortèges humains en se rendant, en masse, dans les localités de la partie Est d'Oran, pour s'approvisionner en chair animale. Ils observent de longues files d'attente dès la matinée de chaque jour et jusqu'au début de la fin de l'après-midi tout en se bousculant.

Des scènes surréalistes qui frisent les seuils de l'incompréhension. Elles sont montées de toutes pièces par ces végétariens en quête de la chair animale cédée aux plus bas prix, celle-ci provient, pourtant, des abattoirs clandestins diffusant leurs «poisons», un peu partout dans les localités de l'est d'Oran très précisément dans les communes de Hassi Okba, Hassi Mefsoukh, Hassi Bounif et Benfréha. Cela survient alors que les responsables en charge de la protection de la santé publique redoublent d'appels invitant les populations à éviter les lieux publics confinés, tout en se confinant pour la bonne règle dans leurs domiciles et observant rigoureusement les règles d'hygiène. C'est tout le contraire chez ces «autodestructeurs» obnubilés par la consommation de la viande qu'ils acquièrent en grandes quantités, notamment pendant le mois sacré de Ramadhan. Plus d'un de ces derniers verse dans des états d'âme ne tenant pas du tout la route en expliquant que la baisse du «pouvoir d'achat nous oblige à fuir les boucheries du centre-ville appliquant des tarifs dépassant les seuils de l'entendement».

«La viande ovine, tarifiée au prix fort de 1 500 DA/kg dans les boucheries du centre-ville, est cédée à 800 DA/kg dans les abattoirs de Hassi Bounif», dira un consommateur. Dans ces abattoirs, l'on se bouscule à longueur de journée.

La viande est vendue au même prix aussi bien en gros qu'en détail. Autrement dit, l'acquéreur peut aisément s'approvisionner en grandes quantités, d'où ces prix jugés «imbattables». Mais quel est donc le niveau de risque que l'on prend? L'inextricable problématique réside à ce niveau. D'abord, ces abattoirs sont clandestins.

Le produit proposé, dont la vente échappe à tout contrôle, est loin de répondre à la moindre norme d'hygiène requise Les opérations coup de poing opérées par les forces de sécurité sont très souvent porteuses: des dizaines de ces lieux insalubres sont mis sous scellés à chacune des sorties des gendarmes.

Toutefois, le fait est loin être jugulé, car la fermeture d'un lieu sordide est synonyme du retour en force du phénomène, d'autres boucheries illégales poussent comme des champignons.

Cette «boucherie» est, dans cette partie d'Oran, en vogue, ses prix lui ont valu une telle notoriété. Elle prend des ascensions fulgurantes à l'approche de chaque rituel religieux comme le Ramadhan et l'Aïd, etc.