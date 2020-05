L'allègement des mesures de fermeture des commerces a produit un effet pervers sur la vigilance qui devait s'observer dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19. Des scènes de non-respect de la distination sociale ont été constatées un peu partout dans le pays. Le risque d'une contamination de masse était évidente et pouvait réduire à néant les sacrifices de millions d'Algériens qui s'étaient tenus au strict respect du confinement décidé par les pouvoirs publics.

Le constat était flagrant et les walis ont pris des décisions de fermeture à l'encontre des commerces qui avaient été concernés par les dernières ouvertures. La majorité des citoyens, qui avait crié au scandale à la vue des foules agglutinées devant des magasins ne proposant pas des produits de première nécessité, ont applaudi à la réaction des autorités locales, sauf que ces derniers ont tout de même «jeté le bébé avec l'eau du bain», en imposant la fermeture à tous les commerçants sans distinction. Et pour cause, dans le grand «chahut», dont les rues commerçantes des villes algériennes avaient été le théâtre, il y avait quelques «pépites» de magasins qui avaient fait du respect de toutes les conditions énoncées par les walis, un devoir citoyen. Ils sont certes très peu nombreux, ces magasins d'habillement, ces salons de coiffure, ces vendeurs de gâteaux traditionnels à avoir pris au pied de la lettre toutes les instructions des autorités locales. Il y a eu même des commerçants qui ont offert des masques jetables à leurs clients à l'entrée des magasins. D'autres ont pris sur eux d'organiser la distanciation sociale entre les citoyens qui attendaient à l'extérieur du magasin le temps que celui-ci se vide un peu pour pouvoir y accéder. D'autres encore ont consenti un véritable investissement en moyens de protection pour leur personnel, ainsi qu'en direction de la clientèle.

Ils ne sont pas nombreux à avoir pris très au sérieux les discours des autorités et s'y être confirmés jusqu'à la virgule près. Pour cela, ils ont dépensé de leurs poches pour parvenir à l'excellent résultat qui était le leur. Les citoyens, confrontés à une organisation parfaite dans ces lieux, ont joué le jeu de la prévention et de la distanciation sociale avec un plaisir non dissimulé. Durant les deux premiers jours d'ouverture, ces «pépites» ont fonctionné excellemment, mais pas une seule vidéo sur les réseaux sociaux n'est venue les conforter dans leur rigueur. Les commerçants qui n'ont pas pris au sérieux le Covid-19 ont volé la vedette sur les réseaux sociaux. Résultat: l'opinion n'a pas vu qu'il était possible de réussir un allègement des mesures de prévention contre le Covid-19, sans favoriser une contamination massive.

Et qu'ont donc fait les autorités locales, face à cette situation? Ils n'ont pas vu les commerçants consciencieux qui ont pris au sérieux leurs instructions. Ils les ont même confondus avec le reste et ont «jeté le bébé avec l'eau du bain». Les walis ont fait rater au pays l'occasion de séparer le bon grain de l'ivraie. Il est vrai que dans le cas d'espèce, le bon grain est minoritaire, mais il fallait le préserver et le citer en exemple. En d'autres termes, au lieu de tout fermer d'un coup, il fallait d'abord repérer les bons commerçants pour les soustraire à une sanction qu'ils ne méritaient pas. En sanctionnant tout le monde, les walis ont démontré leur incapacité à faire jouer efficacement la fonction de contrôle.