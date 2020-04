Personne ne peut se prévaloir du monopole du combat pour la liberté de la presse. Tout professionnel des médias a le droit d'exprimer une opinion sur le sujet et celle-ci vaut celle de tous les confrères, sans exception aucune. Il est tout à fait critiquable par contre d'aller chercher à l'étranger, auprès de certaines organisations non gouvernementales, dont l'allégeance aux forces hostiles au pays n'est plus à démonter, preuve en est «de graves atteintes au droit d'informer en Algérie».

Certains «champions de cette lutte pour la liberté de la presse» écument les plateaux de chaînes télévision françaises et principalement, celles dont on devine aisément les orientations éditoriales, pour déverser un chapelet de mensonges sur la situation des droits de l'homme en Algérie et particulièrement celle de la presse. Ils en profitent, au passage, pour dépeindre un tableau crasseux de leur propre pays, le comparant à une République de voyous et de corrompus. Les propos, très souvent, à la limite de la diffamation n'engagent bien entendu que leurs auteurs. Ils aiment à dire cela, mais ajoutent systématiquement que tous les Algériens «sont malheureux».

Ces «champions», dont la mission est de détruire tout ce qui peut représenter l'Etat dans le pays, brandissent le sacro-saint droit d'informer pour insulter, sans appuyer leurs propos par des preuves. Ce sont, le plus souvent, des apprentis journalistes qui s'adjugent le titre. Ils sont bien entendu suivis par les confrères étrangers qui les accréditent du statut de journalistes, au seul motif qu'ils salissent l'image du pays. Ces gens-là ont peut-être le droit à l'expression, mais en face, l'Etat a un droit de réponse. Et entre les deux, il y a une justice, censée faire le distinguo entre le militantisme, l'activisme, la manipulation de masse et le journalisme.

Disons-le donc franchement, le mélange du genre, dont profitent certains activistes pour faire leurs «affaires» en Algérie, est entretenu par les télévisions françaises et des ONG droit-de-l'hommiste qui distribuent les bons et les mauvais points aux Etats, selon que ces derniers acquiessent ou pas à certaines exigences formulées par des puissances étrangères.

Faut-il donc, au nom du respect de la liberté de la presse, se conformer aux standards mis en place par les puissants pour asservir les plus faibles? Il est entendu qu'aucun Algérien n'acceptera de voir son Etat courber l'échine devant le sionisme international pour bénéficier d'une position honorable dans le classement de RSF. Cette organisation, dont quelques animateurs s'amusent à toujours recruter de drôles de journalistes et inventer des persécutions «inhumaines», ne travaillent pas dans l'intérêt de la presse nationale. Et pour cause, en soutenant toujours les mêmes qui, soit dit en passant, n'apportent aucune plus-value réelle au débat sur la presse, maintiennent une sorte d'épée de Damoclès qui empêche la profession d'évoluer sereinement. Celle-ci souffre évidemment d'une situation d'anarchie, mais cela n'autorise personne à en profiter pour déstabiliser le pays. L'Etat a le droit, au nom du peuple, de recourir à la justice et même à la coercition pour freiner certains «aventuriers» avides de servir des puissances étrangères. Mais il a surtout le devoir de veiller à ce que la scène médiatique se professionnalise et moralise à tout point de vue.

Le ministre de la Communication a le courage de dire les choses sur les manipulations dont est victime la liberté de la presse. Il doit aussi aller jusqu'au bout pour se créer les conditions d'exercice les plus proches possibles des standards, non pas ceux de RDF, mais universels de l'exercice du métier de journaliste.